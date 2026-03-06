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Saúde
Investigadores relacionam agressividade na juventude ao envelhecimento precoce
06 mar, 2026 - 02:00 • Lusa
Adolescência com níveis mais elevados de agressividade e discussões com família e amigos à medida que se envelhece podem resultar numa idade biológica mais avançada aos 30 anos.
O comportamento agressivo no início da adolescência está ligado ao envelhecimento biológico acelerado e a um índice de massa corporal mais elevado aos 30 anos, segundo uma investigação que acompanhou um grupo de jovens durante mais de quinze anos.
O estudo, cujas conclusões foram publicadas na quinta-feira na revista Health Psychology da American Psychological Association, foi conduzido por investigadores da Universidade da Virgínia, que observaram as consequências duradouras para a saúde dos desafios sociais que podem surgir no início da adolescência.
O envelhecimento acelerado tem sido associado a um maior risco de desenvolver doenças coronárias, diabetes, hipertensão, inflamação e até morte prematura na vida adulta, observaram os investigadores.
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Os cientistas acompanharam 121 estudantes do ensino secundário (46 homens e 75 mulheres) de comunidades suburbanas e urbanas do sudeste dos Estados Unidos da América (EUA).
Os investigadores acompanharam os participantes desde os 13 anos até à idade adulta, recolhendo autorrelatos de agressividade, relatos dos pais sobre conflitos familiares e relatos de pares sobre comportamentos relacionais.
Aos 30 anos, os investigadores avaliaram o envelhecimento biológico através de biomarcadores sanguíneos.
explicador Renascença
Adolescência prolonga-se até aos 32 anos, diz novo estudo. Como é que se chegou a esta conclusão?
Investigação feita por cientistas da Universidade (...)
Analisaram um total de 12 marcadores, incluindo a glicemia e a contagem de glóbulos brancos, e depois utilizaram um algoritmo recentemente desenvolvido que combina estes valores para produzir uma estimativa da idade biológica de uma pessoa.
Esta estimativa revelou-se um melhor preditor de saúde e mortalidade futura do que a idade cronológica real, segundo os investigadores.
O envelhecimento biológico foi medido através de dois métodos cientificamente validados que combinam indicadores como a pressão arterial, inflamação, glicose, colesterol e função imunitária para estimar a idade aparente de uma pessoa em comparação com a sua idade real.
Assim, verificaram que níveis mais elevados de agressividade no início da adolescência previam uma idade biológica mais avançada aos 30 anos, mesmo após a consideração de fatores como o sexo, o rendimento familiar, as doenças graves na infância e o tipo de corpo na adolescência.
Os investigadores descobriram também que os homens e as pessoas de famílias com baixos rendimentos apresentavam sinais de envelhecimento biológico mais rápido, e análises posteriores sugeriram que estes padrões estavam ligados a dificuldades de relacionamento.
Os rapazes experienciavam mais conflitos com os pais, enquanto os adolescentes de famílias com baixos rendimentos eram mais propensos a exibir comportamentos punitivos em relação aos seus pares.
Os investigadores observaram no seu trabalho que a agressividade precoce, por si só, não previa um envelhecimento mais rápido, a menos que levasse a problemas persistentes de relacionamento mais tarde na vida.
Os adolescentes com níveis mais elevados de agressividade eram mais propensos a discutir com os pais e a maltratar os amigos à medida que envelheciam, e foram estas dificuldades de relacionamento contínuas, e não a agressividade precoce em si, que, em última análise, previram o envelhecimento acelerado.
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