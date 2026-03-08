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Bandidos do Cante vencem Festival da Canção 2026

08 mar, 2026 - 00:32 • Redação

Grupo alentejano vai representar Portugal na Eurovisão com a música "Rosa".

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Bandidos do Cante vencem Festival da Canção 2026. Foto: Pedro Pina/RTP
Bandidos do Cante vencem Festival da Canção 2026. Foto: Pedro Pina/RTP
Foto: Pedro Pina/RTP
Foto: Pedro Pina/RTP

Os Bandidos do Cante venceram a grande final do Festival da Canção 2026, realizada este sábado.

O grupo alentejano, fundado em 2022, vai representar Portugal na Eurovisão com a música "Rosa".

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Os Bandidos do Cante ganharam a 60.ª edição do Festival da Canção graças à votação do público, depois de terem ficado em segundo lugar para o júri.

No cômputo geral, conquistaram 22 pontos: 10 do júri e 12 dos telespetadores.

Em segundo lugar, ficou Dinis Mota, com o tema "Jurei", e o último lugar do pódio foi para o grupo Nunca Mates o Mandarim, com a canção "Fumo".

João Ribeiro, com "Canção do Querer", que tinha sido o mais votado pelo júri, ficou em quarto lugar após a votação dos telespetadores.

A edição portuguesa deste ano do festival, que decorreu no sábado nos estúdios da Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras (Lisboa), contou com dez canções a concurso, selecionadas em duas semifinais.

Os Bandidos do Cante vão agora representar Portugal no 70.º Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio, na Áustria.

Originário de Beja, o quinteto é formado por Miguel Costa, Duarte Farias, Francisco Raposo, Luís Aleixo e Francisco Pestana.

Vários artistas a concurso no Festival da Canção tinham anunciado que, se ganhassem, não iriam à Eurovisão em protesto contra a participação de Israel, na sequência da guerra na Faixa de Gaza.

Numa publicação nas redes sociais, Os Bandidos do Cante referiram que, "se um dia o público e o júri" entendessem que a canção que apresentam devia vencer, iriam "representar Portugal com responsabilidade, respeito e dignidade".
Os Bandidos do Cante adaptam "Amigos Coloridos"
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