Bandidos do Cante vencem Festival da Canção 2026

Os Bandidos do Cante venceram a grande final do Festival da Canção 2026, realizada este sábado.

O grupo alentejano, fundado em 2022, vai representar Portugal na Eurovisão com a música "Rosa".



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Os Bandidos do Cante ganharam a 60.ª edição do Festival da Canção graças à votação do público, depois de terem ficado em segundo lugar para o júri.

No cômputo geral, conquistaram 22 pontos: 10 do júri e 12 dos telespetadores.

Em segundo lugar, ficou Dinis Mota, com o tema "Jurei", e o último lugar do pódio foi para o grupo Nunca Mates o Mandarim, com a canção "Fumo".

João Ribeiro, com "Canção do Querer", que tinha sido o mais votado pelo júri, ficou em quarto lugar após a votação dos telespetadores.