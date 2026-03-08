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Bandidos do Cante vencem Festival da Canção 2026
08 mar, 2026 - 00:32 • Redação
Grupo alentejano vai representar Portugal na Eurovisão com a música "Rosa".
Os Bandidos do Cante venceram a grande final do Festival da Canção 2026, realizada este sábado.
O grupo alentejano, fundado em 2022, vai representar Portugal na Eurovisão com a música "Rosa".
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Os Bandidos do Cante ganharam a 60.ª edição do Festival da Canção graças à votação do público, depois de terem ficado em segundo lugar para o júri.
No cômputo geral, conquistaram 22 pontos: 10 do júri e 12 dos telespetadores.
Em segundo lugar, ficou Dinis Mota, com o tema "Jurei", e o último lugar do pódio foi para o grupo Nunca Mates o Mandarim, com a canção "Fumo".
João Ribeiro, com "Canção do Querer", que tinha sido o mais votado pelo júri, ficou em quarto lugar após a votação dos telespetadores.
A edição portuguesa deste ano do festival, que decorreu no sábado nos estúdios da Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras (Lisboa), contou com dez canções a concurso, selecionadas em duas semifinais.
Originário de Beja, o quinteto é formado por Miguel Costa, Duarte Farias, Francisco Raposo, Luís Aleixo e Francisco Pestana.
Vários artistas a concurso no Festival da Canção tinham anunciado que, se ganhassem, não iriam à Eurovisão em protesto contra a participação de Israel, na sequência da guerra na Faixa de Gaza.
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