Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 13 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

"The Dollmaker" ganha prémios de melhor filme e melhor ator do Fantasporto 2026

08 mar, 2026 - 01:43

O filme "Cativos", de Luís Alves, venceu o Grande Prémio de cinema português.

A+ / A-

O filme "The Dollmaker", a produção argentina de José Maria Cicala, ganhou o prémio de melhor filme do Fantasporto 2026, obra que também recebeu a distinção para o melhor ator, Rodrigo Noya.

O filme vencedor é apresentado pela organização como "um exemplo do melhor horror argentino", mostrando o "desaparecimento de várias mulheres numa pequena cidade" que "lança a suspeita sobre um empregado de um clube de vídeo".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O prémio para a melhor atriz foi para Maribel Verdú, do filme espanhol "Bajo tus pies".

O filme australiano "The skeleton girls" ganhou o prémio especial do júri, enquanto a melhor realização pertenceu ao mexicano Emílio Portes.

Gustavo Hernández Ibañez foi premiado com o melhor argumento, no filme "El Susurro", produção conjunta Uruguai/Argentina, e quanto ao prémio para a fotografia foi atribuído ao filme chinês "Journey to no end", de Chen Xian.

O prémio para a melhor curta-metragem foi para a produção espanhola "Señuelo", enquanto a menção especial foi para o filme "The curse", do Japão, de Kenichi Ugana.

No que se refere às produções nacionais, foi anunciado no sábado que o filme "Cativos", de Luís Alves, venceu o Grande Prémio de cinema português.

O "thriller de horror psicológico, protagonizado por Ana Varela e Filipe Amorim, impôs-se pela sua narrativa claustrofóbica e tensão constante, confirmando o talento de uma nova geração de cineastas portugueses", sustentou o festival em nota de imprensa, a propósito da primeira longa-metragem de Luís Alves.

De acordo com o Fantasporto, na competição destinada a escolas, o prémio é atribuído a "Os Terríveis", de João Antunes, da Universidade Lusófona, tendo sido ainda decidida uma menção honrosa a "Cama de Lavado", de Maria Lima, pela Universidade Católica do Porto.

A 46.ª edição do Fantasporto começou no dia 27, no Batalha - Centro de Cinema, com a estreia de "Bakudan", do japonês Akira Naguai, e encerra no domingo, dia 08, com "After Us, The Flood", do finlandês Arto Halonen.

Entre uma e outra data, o festival programou cerca de uma centena de filmes, 31 deles em antestreia.

O festival decorre até domingo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 13 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)