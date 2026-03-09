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Cinema

Morreu a atriz Jennifer Runyon, do primeiro "Os Caça-Fantasmas". Tinha 65 anos

09 mar, 2026 - 20:52 • Catarina Magalhães

Jennifer Runyon "faleceu após uma breve batalha contra o cancro", lamentam os amigos e familiares da atriz conhecida pelos seus papéis na década de 1980.

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A atriz Jennifer Runyon, conhecida pelo seu papel no primeiro filme "Os Caça-Fantasmas", morreu aos 65 anos, avançou esta segunda-feira a revista norte-americana "Variety".

A antiga colega e amiga Erin Murphy também confirmou nas redes sociais a morte de Runyon na passada sexta-feira, depois de "uma longa e árdua caminhada que acabou rodeada pela sua família".

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"É com grande tristeza que partilho a notícia de que a minha amiga Jennifer Runyon Corman faleceu após uma breve batalha contra o cancro", contou a atriz Erin Murphy numa publicação no Facebook.

Depois de se estrear no cinema em 1980 com o filme de terror "To All a Good Night", a atriz foi a estrela na série de comédia "Charles in Charge" na mesma década.

Jennifer Runyon também foi protagonista no filme "The In Crowd" e ainda na comédia "18 Again!".

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