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Promotora Live Nation chega a acordo com justiça norte-americana em ação antimonopolista

09 mar, 2026 - 14:46 • Lusa

Acordo entre Live Nation e autoridades norte-americanas encerra processo antimonopolista iniciado em 2024. Empresa compromete-se a pagar cerca de 200 milhões de dólares aos estados envolvidos. Plataforma Ticketmaster passará a poder ser usada por empresas rivais.

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A maior promotora de música do mundo, a norte-americana Live Nation, chegou a acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América num processo antimonopolista, segundo a imprensa daquele país.

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O processo foi levantado em 2024 pelo Departamento de Justiça, em conjunto com dezenas de procuradores-gerais estaduais, acusando a empresa de ter estabelecido um monopólio ilegal no mercado dos eventos de entretenimento ao vivo, por controlar bilheteira, espaços e a promoção de artistas.

A Live Nation é proprietária da plataforma de bilheteira Ticketmaster e de 78% das maiores salas de concertos dos Estados Unidos da América, segundo a acusação, que coloca acima de 80% o controlo da empresa sobre as vendas de bilhetes nas arenas de concertos.

Em fevereiro, como recordava o "New York Times" há dias, o juiz do caso afastou parte das acusações, mas o julgamento prosseguiu e teve início na semana passada, com os depoimentos de testemunhas a começarem no final da semana.

A acusação apontava o dedo à Live Nation, alegando que esta fazia uso de ameaças e várias retaliações para “sufocar a concorrência”, como lembrou a agência "Associated Press" (AP), que ainda não tinha os detalhes do acordo.

Já segundo a publicação "POLITICO", que avançou a notícia do acordo em primeira mão, este prevê o pagamento de cerca de 200 milhões de dólares (cerca de 184 milhões de euros) aos estados que participaram na ação e que a plataforma Ticketmaster passe a poder ser usada por empresas rivais.

Segundo o mesmo meio, vão ser definidos limites aos contratos de exclusividade entre a Ticketmaster e as arenas de concertos.

Para lá disso, a Live Nation terá de alienar mais de dez dos anfiteatros de que é proprietária e reduzir as taxas que cobra a um máximo de 15% do preço de um bilhete.

A gigante global entrou em Portugal em 2024 com a compra da Ritmos & Blues e da gestora da MEO Arena, em Lisboa.

A Live Nation Entertainment apresenta-se como “a maior empresa de entretenimento ao vivo do mundo” e opera em várias frentes nesta indústria, na produção de espetáculos, promoção de artistas, exploração de salas e venda de bilhetes.

Como recordava a Autoridade da Concorrência, em 2024, em Portugal, a Live Nation "encontra-se ativa na promoção do festival Rock in Rio Lisboa", através da sua subsidiária Better World, "e detém, ainda, uma participação no festival Rolling Loud".

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