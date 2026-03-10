Mais de uma centena de fósseis de pterossauros descobertos no sítio de El Pozo em Espanha

A recente descoberta de mais de uma centena de fósseis de pterossauros no sítio de El Pozo, na província espanhola de Teruel, coloca este local entre os mais importantes sítios para répteis voadores na Península Ibérica.

Os restos foram desenterrados durante as recentes campanhas de escavação e trabalhos preparatórios realizados pela equipa da Fundação Paleontológica Teruel-Dinópolis no sítio de El Pozo, que fica na comunidade autónoma de Aragão, no nordeste de Espanha.

Os investigadores identificaram mais de cem elementos esqueléticos pertencentes a pterossauros, tanto cranianos como pós-cranianos, lê-se no comunicado de imprensa da fundação.

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O comunicado indica ainda que os vestígios documentados incluem fragmentos de mandíbula, várias vértebras, um úmero, falanges da asa e uma omoplata-coracoide.

A acumulação de fósseis numa pequena área e o seu delicado estado de conservação tornaram esta descoberta especialmente significativa para a investigação paleontológica.

A fragilidade destes restos exigiu escavações e consolidação em laboratório de extrema precisão: os ossos dos pterossauros possuem uma estrutura oca e leve, uma adaptação evolutiva relacionada com a sua capacidade de voar, que também dificulta a sua preservação no registo fóssil.

O registo fóssil de ossos de pterossauros do Jurássico Superior na Península Ibérica é muito escasso, pelo que os restos recuperados em El Pozo constituem a primeira evidência concreta de pterossauros deste período na região centro-oriental da península.

A análise destes fósseis irá ampliar o nosso conhecimento sobre os ecossistemas costeiros que existiram no leste da Ibéria entre há 145 e 150 milhões de anos.