Palácio de Sintra vai estar aberto à noite no Dia Mundial da Árvore

O Palácio Nacional de Sintra vai estar aberto à noite no dia 21 de março, Dia Mundial da Árvore.

O evento especial serve para assinalar a data, mas também para ajudar na reflorestação do Parque Nacional de Sintra-Cascais, afetado pelas mais recentes intempéries que "derrubaram mais de 250 mil árvores", recorda a organização do evento.

Em comunicado, a Parques de Sintra, responsável pela iniciativa, adianta que o Palácio terá, nessa noite, "iluminação especial e apontamentos musicais", mas o mais importante acontece logo à entrada: cada visitante poderá aceder ao espaço através da compra de uma árvore, que custa dois euros, que será replantada na Serra de Sintra.

As árvores de espécies autóctones foram "adquiridas a produtores locais", adianta a organização, e estarão dispostas no Terreiro do Palácio. "Serão colocadas na escadaria num sinal visível de compromisso coletivo com o futuro do território que a todos pertence", é dito.

A iluminação, "evocativa da luz de vela", promete ajudar a pintar o momento, que se espera simbólico, mas também como "contributo concreto para a reflorestação do Parque Natural".

"Uma Noite pelo Futuro da Serra de Sintra" acontece a 21 de março, entre as 19h00 e as 23h00.