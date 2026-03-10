Portugal tem 10 novos restaurantes Estrela Michelin

Dez novos restaurantes portugueses conquistaram esta terça-feira a primeira Estrela Michelin e um ganhou a segunda.

A Gala do Guia Michelin Portugal 2026 decorreu no Hotel Savoy Palace, na Madeira.

Os restaurantes que conseguiram a primeira Estrela Michelin são:

A Cozinha do Paço (Évora);

Alameda (Faro);

dop (Porto);

Éon (Porto);

Gastro by Elemento (Porto);

In Diferente (Porto);

Kappo (Cascais);

Largo do Paço (Amarante);

MAPA (Montemor-o-Novo);

Schistó (Peso da Régua).

Esta foi uma noite de estreias, mas houve também um restaurante que ganhou duas estrelas Michelin: o Fifty Seconds, em Lisboa, do chef Rui Silvestre.

Portugal passa a contar agora com nove restaurantes com duas Estrelas Michelin. Além do Fifty Seconds, revalidaram a distinção o Vila Joya, o Antiqvvm, o Belcanto, o Ocean, Il Gallo d'Oro, a Casa de Chá da Boa Nova, Henrique Sá Pessoa e The Yeatman Gastronomic R.