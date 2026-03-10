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Portugal tem 10 novos restaurantes Estrela Michelin

10 mar, 2026 - 21:19 • Ricardo Vieira

A Gala do Guia Michelin Portugal 2026 distinguiu o melhor da alta cozinha. Um restaurante conquistou a segunda estrela.

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Dez novos restaurantes portugueses conquistaram esta terça-feira a primeira Estrela Michelin e um ganhou a segunda.

A Gala do Guia Michelin Portugal 2026 decorreu no Hotel Savoy Palace, na Madeira.

Os restaurantes que conseguiram a primeira Estrela Michelin são:

  • A Cozinha do Paço (Évora);
  • Alameda (Faro);
  • dop (Porto);
  • Éon (Porto);
  • Gastro by Elemento (Porto);
  • In Diferente (Porto);
  • Kappo (Cascais);
  • Largo do Paço (Amarante);
  • MAPA (Montemor-o-Novo);
  • Schistó (Peso da Régua).

Esta foi uma noite de estreias, mas houve também um restaurante que ganhou duas estrelas Michelin: o Fifty Seconds, em Lisboa, do chef Rui Silvestre.

Portugal passa a contar agora com nove restaurantes com duas Estrelas Michelin. Além do Fifty Seconds, revalidaram a distinção o Vila Joya, o Antiqvvm, o Belcanto, o Ocean, Il Gallo d'Oro, a Casa de Chá da Boa Nova, Henrique Sá Pessoa e The Yeatman Gastronomic R.

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