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Gastronomia
Portugal tem 10 novos restaurantes Estrela Michelin
10 mar, 2026 - 21:19 • Ricardo Vieira
A Gala do Guia Michelin Portugal 2026 distinguiu o melhor da alta cozinha. Um restaurante conquistou a segunda estrela.
Dez novos restaurantes portugueses conquistaram esta terça-feira a primeira Estrela Michelin e um ganhou a segunda.
A Gala do Guia Michelin Portugal 2026 decorreu no Hotel Savoy Palace, na Madeira.
Os restaurantes que conseguiram a primeira Estrela Michelin são:
- A Cozinha do Paço (Évora);
- Alameda (Faro);
- dop (Porto);
- Éon (Porto);
- Gastro by Elemento (Porto);
- In Diferente (Porto);
- Kappo (Cascais);
- Largo do Paço (Amarante);
- MAPA (Montemor-o-Novo);
- Schistó (Peso da Régua).
Esta foi uma noite de estreias, mas houve também um restaurante que ganhou duas estrelas Michelin: o Fifty Seconds, em Lisboa, do chef Rui Silvestre.
Portugal passa a contar agora com nove restaurantes com duas Estrelas Michelin. Além do Fifty Seconds, revalidaram a distinção o Vila Joya, o Antiqvvm, o Belcanto, o Ocean, Il Gallo d'Oro, a Casa de Chá da Boa Nova, Henrique Sá Pessoa e The Yeatman Gastronomic R.
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