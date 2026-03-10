Sérgio Godinho, David Fonseca e Carolina Deslandes na Gala Solidária do IPO do Porto

Sérgio Godinho, David Fonseca, Carolina Deslandes e Marisa Liz são alguns dos artistas que vão atuar na 7.ª Gala Solidária do IPO do Porto marcada para 17 de abril, cujas receitam revertem na íntegra para a investigação oncológica.

"Assinalar o aniversário do IPO [Instituto Português de Oncologia] do Porto com a Gala Solidária tem um significado especial este ano, após termos recebido, em 2025, o maior número de novos doentes da nossa história: mais de 11.000 pessoas com cancro foram admitidas e tratadas", descreve o presidente do IPO do Porto, Júlio Oliveira, em comunicado.

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Para o presidente, "este aumento da procura reforça a importância do investimento em recursos humanos e infraestruturas, mas também numa resposta cada vez mais organizada em rede no SNS [Serviço Nacional de Saúde] na região Norte".

"Para o IPO Porto, tratar melhor não é concentrar doentes, mas articular cuidados, combinando diferenciação, proximidade e eficiência. A Gala Solidária é um exemplo do papel que a sociedade civil pode assumir neste processo, apoiando a investigação em oncologia, permitindo que continuemos a avançar no conhecimento científico, na melhoria dos tratamentos e a oferecer mais esperança aos nossos doentes", acrescenta o responsável.

A 7.ª Gala Solidária pelo IPO do Porto, iniciativa que assinala também o 52.º aniversário deste instituto oncológico, vai decorrer no Coliseu do Porto a 17 de abril com início marcado para as 21h30.

O evento reunirá vários artistas da música portuguesa para apoiar a investigação em oncologia desde Sérgio Godinho, David Fonseca, Carolina Deslandes, Buba Espinho, Tomás Wallenstein a Marisa Liz.

A programação inclui ainda um momento de teatro de improviso com atores da companhia Ervilha no Topo do Bolo.

Segundo o IPO do Porto, a totalidade das receitas obtidas com a venda de bilhetes reverterá para projetos de investigação e de luta contra o cancro desenvolvidos por esta instituição.

Promovida desde 2013, esta iniciativa tem como objetivo mobilizar a comunidade para a causa oncológica e reforçar a ligação entre o instituto e a sociedade, através da música e da cultura.

Organizada pelo IPO Porto, em coprodução com a produtora Ritmos, esta gala conta com o apoio institucional do Coliseu do Porto e da Câmara Municipal do Porto.