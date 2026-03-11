A Garota Não estreia-se no teatro com espetáculo para miúdos inspirado na obra de Manuel António Pina

É um “mergulho” na obra de Manuel António Pina, poeta e escritor, autor de muitos livros para a infância. A peça “Falsas Histórias Verdadeiras: Uma Pina Colagem”, que estreia quinta-feira no Teatro Nacional de São João, no Porto, marca a primeira encenação de Vitor Hugo Pontes agora que acumula também as funções de diretor artístico do teatro. Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, Vitor Hugo Pontes explica que este espetáculo, que vai estar em cena até 12 de abril, nasceu da vontade de trabalhar a partir da “literatura para a infância e juventude” do escritor que venceu o Prémio Camões em 2011, mas também explorar “outros géneros literários, nomeadamente a poesia e as crónicas”. “Mergulhar na obra do Manuel António Pina significa entrarmos em vertigem, porque olhar para o chão pode ser vermos o céu, e tentarmos ver o avesso das coisas foi fantástico”, descreve o encenador sobre o processo a que chama “mergulho imersivo”. Para construir este mundo às avessas, Vitor Hugo Pontes fez uma seleção de textos e contou com a ajuda do escritor Jacinto Lucas Pires no plano dramatúrgico. “O Jacinto trabalhou a partir de material que eu já tinha selecionado. Depois fomos selecionando em conjunto e cortando. A própria dramaturgia foi construída juntamente depois com os atores”, explica.

Vitor Hugo Pontes escolheu para “esqueleto” do espetáculo o livro “História do Sábio Fechado na sua Biblioteca”, que depois “intercepta” com outros textos. É aqui que entra a participação de A Garota Não. Naquela que é a estreia da artista num espetáculo de artes performativas, Vitor Hugo Pontes deu carta branca à cantora para criar. “Teve liberdade total para fazer o que quisesse, na medida em que como estávamos a trabalhar com diferentes materiais do Manuel António Pina, eu disse-lhe para ela começar por perceber quais eram os materiais que a tocavam mais, que lhe eram mais próximos e que ela tinha mais o ímpeto para compor para esses materiais.” A Garota Não “começou a musicar alguns poemas e depois também sentiu a necessidade de transformar algumas das crónicas em canções”, diz Vitor Hugo Pontes, que irá levar este espetáculo em digressão pelo país.