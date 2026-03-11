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Artistas transformam aldeia do Alto Minho em galeria de arte ao ar livre

11 mar, 2026 - 13:35 • Olímpia Mairos

Festival Galaico do Vale do Âncora leva arte contemporânea, música e tradições à aldeia de Freixieiro de Soutelo entre 13 e 15 de março.

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A aldeia de Freixieiro de Soutelo, no concelho de Viana do Castelo, transforma-se este fim de semana numa galeria de arte ao ar livre, com obras de artistas portugueses e espanhóis integradas na paisagem rural.

A iniciativa integra o Festival Galaico do Vale do Âncora, que decorre entre 13 e 15 de março, e inclui a exposição “Arte na Terra”, instalada em vários pontos da aldeia — desde quedas de água e campos agrícolas até capelas, moinhos e muros de granito.

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Segundo a organização, o objetivo é criar “um percurso artístico ao ar livre onde natureza, cultura e criação se entrelaçam”, convidando os visitantes a percorrer trilhos e caminhos tradicionais da aldeia enquanto descobrem as obras.

A exposição inaugura sexta-feira, às 18h00, e ficará patente até 5 de abril, reunindo mais de duas dezenas de intervenções artísticas em diálogo com a natureza, a paisagem e a memória do lugar.

Entre os participantes estão Henrique do Vale e Nettie Burnett, cujas obras podem ser visitadas tanto no espaço expositivo da Fábrica de Memórias, antiga escola primária da aldeia, como na paisagem envolvente. Participam também os artistas Agustín Bastón, Ana Cruzeiro, Cipriano Oquiniame, Fernanda Vilas Boas, Gonçalo Martins, João Rego, Monica Taboada Veiga e Vasco Sá-Coutinho.

Festival junta arte, música e tradição

Além da exposição, o festival inclui a tertúlia interdisciplinar “Âncoras Culturais”, que decorre na sexta-feira à tarde e reúne especialistas de áreas como antropologia, história, geografia e economia para refletir sobre a identidade cultural do Alto Minho.

À noite serão ainda atribuídas as menções “Sábio da Memória do Âncora”, um reconhecimento simbólico destinado a distinguir personalidades que tenham contribuído para a valorização da herança cultural galaico-minhota.

O programa inclui também concertos de música tradicional, oficinas de instrumentos, teatro popular, jogos ancestrais, caminhadas na natureza, ações de reflorestação e momentos de gastronomia local.

De acordo com a organização, o festival pretende “promover a descentralização da cultura, reforçar o sentido de pertença e valorizar a identidade cultural do Vale do Âncora”, aproximando comunidade, artistas e visitantes.

O Festival Galaico do Vale do Âncora é promovido pela Junta de Freguesia de Freixieiro de Soutelo, com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo e de várias entidades culturais da região.

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