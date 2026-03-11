Cinemateca exibe longa-metragem de animação com 100 anos

A Cinemateca portuguesa vai exibir um filme de animação que foi lançado há praticamente 100 anos.

O alemão “As Aventuras do Príncipe Achmed” (Die Abenteuer des Prinzen Achmed) foi lançado oficialmente em setembro de 1926 e é a longa-metragem de animação mais antiga do mundo que ainda hoje sobrevive.



Dois filmes do argentino Quirino Cristiani foram feitos anteriormente, contudo estas obras perderam-se, o que confere a "As Aventuras do Príncipe Achmed" uma importância histórica especial.

Escrito e realizado pela alemã Lottie Reiniger, o filme é pioneiro pela sua animação à base de silhuetas recortadas, inspirado nos espetáculos chineses de sombras.

Reiniger foi mesmo inovadora por esta técnica e pelo uso de camadas de vidro para criar a ideia de campo de profundidade que, mais tarde, também seria usado por Walt Disney nas suas animações. De resto, este truque visual era fundamental nos tempos da animação antes da era digital.

O filme tem outras ligações curiosas à maior empresa de animação norte-americana. "As Aventuras do Príncipe Achmed" é uma adaptação livre das histórias de Mil e Uma Noites, incluindo o conto de "Aladdin". Na famosa versão da Disney de 1992, uma personagem secundária chama-se "Príncipe Achmed", em homenagem a este filme histórico.

Agora, a Cinemateca exibe o filme a 21 de março, no âmbito do ciclo "Sábas em Família, Cinemateca Júnior". Como é hábito em filmes da época do Cinema mudo, a sessão será acompanhada por música ao vivo da pianista Catherine Morisseau.

Os bilhetes podem ser adquiridos online.