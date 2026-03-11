Eclipse solar de agosto faz disparar procura por turismo rural em Espanha entre viajantes portugueses

O eclipse solar total que vai atravessar Espanha a 12 de agosto está a impulsionar a procura turística, sobretudo em zonas rurais, e está a colocar destinos do interior espanhol entre os mais procurados pelos viajantes portugueses.

De acordo com novos dados divulgados pela Airbnb, o fenómeno astronómico está a tornar-se “um dos momentos de viagem marcantes da década”, levando muitos viajantes a procurar locais com melhores condições de observação.

Segundo a plataforma, “as reservas em destinos não urbanos ao longo do trajeto do eclipse triplicaram para a semana do evento”, refletindo o crescente interesse por zonas afastadas das grandes cidades e com céus mais limpos.

Os dados mostram também que os portugueses estão cada vez mais a olhar para o interior de Espanha, à procura de locais privilegiados para observar o fenómeno. Entre os principais mercados europeus que estão a impulsionar esta procura estão Portugal, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Países Baixos e Bélgica.

Num inquérito realizado pela Opinium para a Airbnb em vários países europeus, incluindo Portugal, mais de metade dos adultos considera que vale a pena viajar para assistir a um eclipse solar total raro. Muitos apontam o fenómeno como uma oportunidade para descobrir o interior de Espanha.

A plataforma sublinha ainda que, em muitos dos municípios situados no percurso do eclipse, a oferta hoteleira tradicional é limitada, o que aumenta a relevância do alojamento local.

“Os anfitriões da Airbnb desempenham um papel fundamental ao ampliar a oferta de alojamento, ajudando a canalizar a procura internacional para comunidades mais pequenas”, refere a empresa.

Procura internacional em crescimento

Apesar de os viajantes espanhóis liderarem o aumento das pesquisas, a procura internacional está também a crescer. Segundo os dados da plataforma, França, Reino Unido e Estados Unidos concentram mais de metade das pesquisas internacionais por alojamento ao longo do trajeto do eclipse.

Portugal, Alemanha, Itália, Países Baixos e Bélgica representam cerca de um quarto das pesquisas.

Os dados do inquérito indicam ainda que os viajantes europeus — incluindo os portugueses — deverão gastar em média cerca de 680 euros por viagem, valor que inclui alojamento, restauração, compras no comércio local e atividades associadas ao eclipse.

Este montante corresponde a cerca de 100 euros mais do que o gasto médio dos viajantes espanhóis, evidenciando o potencial económico do turismo internacional para pequenas localidades.

Regiões com maior crescimento nas pesquisas

Entre as regiões espanholas mais procuradas para assistir ao eclipse destacam-se Aragão, com um aumento superior a 450% nas pesquisas por alojamento, Castela-La Mancha, com um crescimento de quase 420%, e a Comunidade Valenciana, onde a procura aumentou mais de 250%. Também Navarra regista uma subida de quase 230%, enquanto Cantábria apresenta um aumento superior a 140% nas pesquisas durante os dias do fenómeno.

Muitas das localidades que despertam maior interesse são pequenas aldeias com menos de três mil habitantes, onde os céus mais desimpedidos oferecem melhores condições de observação.