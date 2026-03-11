- Noticiário das 18h
- 15 mar, 2026
-
Astronomia
Eclipse solar de agosto faz disparar procura por turismo rural em Espanha entre viajantes portugueses
11 mar, 2026 - 17:25 • Olímpia Mairos
Interior espanhol ganha destaque nas pesquisas de alojamento, com reservas em destinos não urbanos a triplicar para a semana do fenómeno.
O eclipse solar total que vai atravessar Espanha a 12 de agosto está a impulsionar a procura turística, sobretudo em zonas rurais, e está a colocar destinos do interior espanhol entre os mais procurados pelos viajantes portugueses.
De acordo com novos dados divulgados pela Airbnb, o fenómeno astronómico está a tornar-se “um dos momentos de viagem marcantes da década”, levando muitos viajantes a procurar locais com melhores condições de observação.
Segundo a plataforma, “as reservas em destinos não urbanos ao longo do trajeto do eclipse triplicaram para a semana do evento”, refletindo o crescente interesse por zonas afastadas das grandes cidades e com céus mais limpos.
Os dados mostram também que os portugueses estão cada vez mais a olhar para o interior de Espanha, à procura de locais privilegiados para observar o fenómeno. Entre os principais mercados europeus que estão a impulsionar esta procura estão Portugal, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Países Baixos e Bélgica.
Num inquérito realizado pela Opinium para a Airbnb em vários países europeus, incluindo Portugal, mais de metade dos adultos considera que vale a pena viajar para assistir a um eclipse solar total raro. Muitos apontam o fenómeno como uma oportunidade para descobrir o interior de Espanha.
A plataforma sublinha ainda que, em muitos dos municípios situados no percurso do eclipse, a oferta hoteleira tradicional é limitada, o que aumenta a relevância do alojamento local.
“Os anfitriões da Airbnb desempenham um papel fundamental ao ampliar a oferta de alojamento, ajudando a canalizar a procura internacional para comunidades mais pequenas”, refere a empresa.
Procura internacional em crescimento
Apesar de os viajantes espanhóis liderarem o aumento das pesquisas, a procura internacional está também a crescer. Segundo os dados da plataforma, França, Reino Unido e Estados Unidos concentram mais de metade das pesquisas internacionais por alojamento ao longo do trajeto do eclipse.
Portugal, Alemanha, Itália, Países Baixos e Bélgica representam cerca de um quarto das pesquisas.
Os dados do inquérito indicam ainda que os viajantes europeus — incluindo os portugueses — deverão gastar em média cerca de 680 euros por viagem, valor que inclui alojamento, restauração, compras no comércio local e atividades associadas ao eclipse.
Este montante corresponde a cerca de 100 euros mais do que o gasto médio dos viajantes espanhóis, evidenciando o potencial económico do turismo internacional para pequenas localidades.
Regiões com maior crescimento nas pesquisas
Entre as regiões espanholas mais procuradas para assistir ao eclipse destacam-se Aragão, com um aumento superior a 450% nas pesquisas por alojamento, Castela-La Mancha, com um crescimento de quase 420%, e a Comunidade Valenciana, onde a procura aumentou mais de 250%. Também Navarra regista uma subida de quase 230%, enquanto Cantábria apresenta um aumento superior a 140% nas pesquisas durante os dias do fenómeno.
Muitas das localidades que despertam maior interesse são pequenas aldeias com menos de três mil habitantes, onde os céus mais desimpedidos oferecem melhores condições de observação.
Eclipse solar em Portugal: quando acontece e onde ver o maior fenómeno em mais de 100 anos?
O fenómeno será visível em todo o país, mas apenas(...)
Experiência partilhada entre famílias e amigos
O eclipse solar está também a afirmar-se como uma experiência de viagem partilhada. Segundo os dados da Airbnb, “quase três quartos (74%) das pesquisas para a semana do eclipse provêm de famílias e grupos de três ou mais pessoas”.
Os casais representam cerca de 20% das pesquisas, enquanto os viajantes a solo correspondem apenas a 7%.
A geração millennial é a que demonstra maior interesse por estadias nas zonas do eclipse, com a idade média dos hóspedes que pesquisam alojamento a situar-se nos 41 anos.
Para muitos viajantes, o fenómeno astronómico surge como uma oportunidade para combinar natureza, turismo rural e experiências únicas, transformando o eclipse num potencial motor de desenvolvimento económico para o interior de Espanha.
Guadramil será o único local em Portugal onde o eclipse solar de agosto será total
Portugal também se prepara para assistir a um eclipse solar raro, que promete ser o maior visível no país em mais de 114 anos. O fenómeno acontece a 12 de agosto e deverá atrair a atenção de astrónomos, curiosos e observadores do céu um pouco por todo o território.
Por volta das 19h30, o eclipse atingirá o seu ponto máximo. Durante cerca de 26 segundos, a Lua irá cobrir completamente o Sol, fazendo com que o dia se transforme momentaneamente em noite.
A totalidade do eclipse será visível apenas numa pequena área do extremo nordeste do país, sobretudo no distrito de Bragança. A aldeia de Guadramil, no Parque Natural de Montesinho, deverá tornar-se um dos principais pontos de observação, estando prevista a instalação do principal posto móvel de observação do país nesse local.
No restante território continental e nas regiões autónomas, o eclipse será parcial, mas ainda assim com uma ocultação muito significativa do Sol, entre 92% e 99%, dependendo da região.
Este raro alinhamento entre a Lua, a Terra e o Sol não acontece em Portugal desde 1912 e, depois de 2026, só deverá voltar a repetir-se em 2144, o que torna este evento especialmente relevante para os entusiastas da astronomia.
- Noticiário das 18h
- 15 mar, 2026
-