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Irmandade da Lapa celebra Bicentenário de Camilo Castelo Branco com concerto de Vivaldi

11 mar, 2026 - 09:41 • Redação

O evento marca o arranque das homenagens da Irmandade da Lapa a Camilo Castelo Branco, por ocasião dos 200 anos do seu nascimento.

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A Igreja da Lapa, no Porto, acolhe no sábado, 14 de março um concerto do Coro e Orquestra de Câmara da Lapa, no âmbito do programa que a Irmandade dedica a Camilo Castelo Branco.

Sob a direção do maestro Filipe Veríssimo, o concerto será focado na obra de Antonio Vivaldi, incluindo as peças "Nulla in mundo pax sincera", "Magnificat" e "Gloria". A iniciativa procura estabelecer um diálogo entre a música barroca e o legado de Camilo Castelo Branco.

Segundo a provedora da Irmandade da Lapa, Manuela Rebelo, o evento pretende aproximar o público do património cultural da instituição. "Este concerto é uma oportunidade para cruzar património, música e literatura", afirma a responsável, sublinhando o compromisso da Irmandade com a valorização da obra camiliana.

O concerto integra o programa Camilo 200, desenvolvido no âmbito do projeto “Camilo e a Lapa”, uma iniciativa cultural e académica que visa celebrar a vida e a obra de Camilo Castelo Branco, destacando a sua ligação à Irmandade de Nossa Senhora da Lapa e à cidade do Porto. Por vontade do próprio, o corpo de Camilo está depositado no cemitário da Irmandade da Lapa.

Com o apoio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-NORTE), o evento envolve mais de 30 entidades. Embora as celebrações se tenham iniciado em março de 2025, o projeto “Camilo e Lapa” estender-se-á ao longo de 2026.

Algumas das atividades futuras do programa incluem uma exposição multimédia sobre a relação de Camilo e a Irmandade e a edição de um livro com cartas inéditas do escritor.

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