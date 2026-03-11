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Reino Unido
Jogadores de PlayStation podem receber dois mil milhões devido a "preços injustos"
11 mar, 2026 - 20:22 • Catarina Magalhães
Qualquer "gamer" do Reino Unido que tenha comprado um jogo digital ou descarregado um conteúdo para a PlayStation nos últimos dez anos pode ter direito a uma indemnização.
A companhia Sony, dona da marca PlayStation, está a ser acusada de abusar a lei da concorrência e de ter cobrado "preços excessivos e injustos" aos jogadores no Reino Unido, avançou a estação televisiva "Sky News".
Os "gamers" podem ter direito a dois mil milhões de euros em compensação, segundo o processo judicial lançado na terça-feira por uma associação defensora dos consumidores inglesa "Consumer Voice".
"A Sony tem quase um monopólio na venda de jogos digitais e conteúdos adicionais", lê-se em comunicado.
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A loja digital da PlayStation Store, onde se compram novos jogos, tem "explorado os 12 milhões de clientes no Reino Unido, cobrando-lhes demasiado".
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Segundo a associação, os jogos digitais custam alegadamente cerca de 20% mais do que as versões físicas dos mesmos.
Qualquer pessoa do país que tenha comprado um jogo digital ou descarregado um conteúdo para a PlayStation nos últimos dez anos pode ter direito a uma indemnização, caso o processo avance.
Isto é, cada jogador pode reaver cerca de 180 euros, incluindo juros, e já está disponível um formulário de queixa disponível.
A Sony é a responsável por definir os preços dos jogos, depois dos criadores pagarem uma comissão para estarem à venda.
Em reação, a empresa de tecnologia e entretenimento está a contestar as acusações. O julgamento deverá durar cerca de nove semanas.
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