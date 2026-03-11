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Spotify. Música brasileira volta a crescer em Portugal
11 mar, 2026 - 22:29 • Catarina Magalhães
As tabelas de música estrangeira estão cada vez mais contagiadas pelo mercado espanhol e coreano e "a perder a hegemonia", avançou esta quarta-feira a BBC News sobre as listas do Reino Unido, mas em Portugal a língua portuguesa, em especial, a música brasileira está mais forte na indústria do que em 2016.
As receitas de vendas de música em formato digital superaram, em 2016, as vendas em suporte físico, e os ouvintes passaram a escutar as músicas favoritas nas plataformas digitais.
A Renascença analisou o top 50 português de 2016 no Spotify e apenas nove canções eram de língua portuguesa, sendo três dessas também cantadas com letras em inglês.
"Do You No Wrong" de Richie Campbell e "I Didn't Meant It" de Aurea marcaram esta era.
Já no último ano, quase triplicou o número de músicas de cantores portugueses na tabela, de nove para 26, das quais nove são cantadas em português do Brasil.
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Em 2016, as músicas portuguesas que lideravam as tabelas vinham misturadas com letras inglesas e Richie Campbell e Aurea foram os artistas responsáveis pela tendência.
Música
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Porém, no último ano a presença de música de língua portuguesa ficou mais musculada – sem qualquer música de um artista português com letras completamente em inglês –, ocupando mais de metade do top 50 das contas do Spotify.
"Interestelar" de Plutonio liderou como a canção preferida em Portugal em 2025 e o "Pôr do Sol" da banda Vizinhos foi a segunda música portuguesa mais ouvida do top 50, posicionada em quarto lugar.
Já "Deslocado" de NAPA e "Amar Pela Metade" dos Calema também conseguiram ser das mais ouvidas, em sétimo e oitavo lugar respetivamente.
Este reforço da língua de Camões na indústria deveu-se também ao regresso da música brasileira às tabelas: 11 das 26 músicas de língua portuguesa são de cantores brasileiros.
"Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", do rapper brasileiro Oruam, alcançou o segundo lugar no Spotify português e "Fui Mlk" de Nilo em quinto.
Apesar dos ritmos espanhóis continuarem a influenciar o mercado internacional da música, por cá a língua espanhola pouco cresceu.
Em 2016, quatro músicas chegaram ao topo, como "Duele El Corazón" de Enrique Inglesias, e no último ano foram cinco canções – e três dos cinco temas são do porto-riquenho Bad Bunny, em particular, "DtMF", "BAILE INoLVIDABLE" e "NUEVAYoL".
A cultura K-Pop está a conquistar, pouco a pouco, os portugueses e o single "Golden" de HUNTR/X da série "KPop Demon Hunters", ligada à cultura sul-coreana, chegou à 21.ª posição.
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