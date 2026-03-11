Spotify. Música brasileira volta a crescer em Portugal

As tabelas de música estrangeira estão cada vez mais contagiadas pelo mercado espanhol e coreano e "a perder a hegemonia", avançou esta quarta-feira a BBC News sobre as listas do Reino Unido, mas em Portugal a língua portuguesa, em especial, a música brasileira está mais forte na indústria do que em 2016.

As receitas de vendas de música em formato digital superaram, em 2016, as vendas em suporte físico, e os ouvintes passaram a escutar as músicas favoritas nas plataformas digitais.

A Renascença analisou o top 50 português de 2016 no Spotify e apenas nove canções eram de língua portuguesa, sendo três dessas também cantadas com letras em inglês.



"Do You No Wrong" de Richie Campbell e "I Didn't Meant It" de Aurea marcaram esta era.

Já no último ano, quase triplicou o número de músicas de cantores portugueses na tabela, de nove para 26, das quais nove são cantadas em português do Brasil.

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Em 2016, as músicas portuguesas que lideravam as tabelas vinham misturadas com letras inglesas e Richie Campbell e Aurea foram os artistas responsáveis pela tendência.