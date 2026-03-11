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Universal Pictures vai lançar filme biográfico sobre banda Bon Jovi
11 mar, 2026 - 08:53 • Redação
A produção será de Kevin J. Walsh e Gotham Chopra.
A Universal Pictures está a preparar um documentário sobre os anos de desenvolvimento da banda Bon Jovi.
O quarteto surgiu em Nova Jersey e vendeu mais de 130 milhões de álbuns, além de conquistar um lugar no museu Rock & Roll Hall of Fame e no Songwriters Hall of Fame.
Cody Brotter foi o argumentista escolhido para escrever o guião. Brotter escreveu, anteriormente, “Black List”, sobre a ascensão do jornalista político Matt Drudge, e um thriller chamado “Killing Satoshi”, sobre criptomoedas.
A produção será de Kevin J. Walsh e Gotham Chopra, o qual dirigiu os episódios da série documental da plataforma Hulu sobre a banda, que coincidiu com o 40º aniversário dos Bon Jovi.
O foco do filme serão os anos de formação da banda e os patamares que tiveram de subir para chegar onde estão hoje.
Jon Bon Jovi, vocalista da banda, começou por ser incentivado pela obcessão da mãe pelos Beatles. Na sua adolescência chegou a ver o artista Bruce Springsteen atuar, momento em que percebeu que gostaria de tornar aquilo o seu futuro. Aprendeu a tocar guitarra e a escrever músicas, ganhou experiência em bandas locais, e evoluiu de covers para músicas próprias.
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Arranjou emprego a varrer o chão no estúdio Power Station, e chegou a gravar lá as suas primeiras canções, entre elas o futuro êxito “Runaway”. Depois de ter sido rejeitado por diversas editoras, o cantor decidiu concentrar-se nos DJs das emissoras de Rock e, depois de regravar a música noutra versão, “Runaway” passou a tocar por todas as rádios de Nova York.
Jon aproveitou o momento para formar uma banda com outros artistas locais, destacando o teclista David Bryan, o baixista Alec John Such e o baterista Tico Torres. O baterista Richie Sambora foi a peça final para esta formação.
O filme abordará a admissão da banda através do seu terceiro álbum, “Slippery When Wet”, que conta com hinos como “Livin’ on a Prayer” e”You Give Love a Bad Name”.
O mesmo vendeu 30 milhões de cópias e os Bon Jovi tornaram-se uma potência em digressão.
Apesar de o documentário de Chopra abordar temas como os problemas de abuso de substâncias e as saídas de membros da banda, o fio conudutor foi o enfrentamento do fim da carreira de Jon Bon Jovi, depois de ser forçado a operar as cordas vocais.
Ainda assim, acabou por se reconstruir e conseguir voltar a atingir as notas agudas como fazia antes da cirurgia.
Vários estúdios mostraram interesse no projeto, mas o negócio foi fechado com a Universal.
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