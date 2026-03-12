Cerimónias fúnebres do jornalista e escritor Mário Zambujal têm início no sábado

As cerimónias fúnebres do jornalista e escritor Mário Zambujal, que morreu esta quinta-feira aos 90 anos, realizam-se no sábado a partir das 17h00, na Basílica da Estrela, em Lisboa, disse fonte da família à Lusa. O velório do autor de "Crónica dos Bons Malandros" tem início no sábado, às 17h00, na Basílica Estrela, onde é celebrada missa às 20h00. No domingo, pelas 11h00, realiza-se a cerimónia privada de cremação, no Cemitério do Alto de São João, também na capital, disse a mesma familiar do escritor e jornalista. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Mário Zambujal estreou-se nos livros com o sucesso "Crónica dos Bons Malandros", em 1980, quando era "pivot" do "Domingo Desportivo" da RTP1. Na altura, porém, já somava anos de jornalismo, e de histórias escritas e contadas. Foi chefe de redação d' "O Século", dirigiu o "Mundo Desportivo", pertenceu aos quadros d' "A Bola", do "Diário de Lisboa" e do "Diário de Notícias" e foi o primeiro diretor do semanário "Se7e".

Trabalhou no semanário "O Jornal", foi subdiretor do "Record" e diretor interino do "Tal & Qual", além de ter passado por quase todas as redações que então se concentravam no eixo Bairro Alto - Avenida da Liberdade. No "Diário de Lisboa", esteve com Luís de Sttau Monteiro na edição do suplemento semanal "A Mosca". Foi colunista no diário "24 Horas". Dirigiu o "Jornal Sénior", publicado entre 2013 e 2014. Nascido a 5 de março de 1936, em Moura, no Alentejo, Mário Zambujal vivia em Lisboa, na freguesia de São Domingos de Benfica, onde foi inaugurado, em 2022, um mural de homenagem em seu nome, celebrando o seu percurso e a sua importância cultural. Em 2020, o festival literário Escritaria, em Penafiel, homenageou-o e à sua obra. Em 2016, recebeu a medalha de Mérito Cultural da Câmara de Lisboa e, em 2022, a Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica, na capital portuguesa, homenageou-o com um mural, na Estrada de Benfica, de autoria de Mariana Duarte Santos. Em 2025, o Clube de Jornalistas distinguiu a sua "longa carreira jornalística" com o prémio Gazeta de Mérito.