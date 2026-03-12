Matuê volta a Portugal no Rock in Rio 2026. Faltam 100 dias para o festival

A 100 dias do primeiro dia de concertos na "cidade do rock", o rapper Matuê está confirmado no Palco Mundo no Rock in Rio Lisboa 2026.

Depois de esgotar a MEO Arena no verão do ano passado, o artista brasileiro volta a Portugal e vai atuar no dia 28 de junho.

Para fazer companhia a Matuê, Filipe Ret, Dennis e Irina Barros também vão homenagear a música urbana no mesmo dia.



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Faltam oficialmente 100 dias para a abertura das portas do festival que promete ser "a maior edição de sempre", lê-se no comunicado.



Conhecido na urbe hip hop e nos ritmos do trip brasileiro, "Conexões de Máfia", "É sal", "777-666" e "Quer Voar" são alguns dos temas de Matuê mais esperados pelos fãs portugueses.