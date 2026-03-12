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Música
Matuê volta a Portugal no Rock in Rio 2026. Faltam 100 dias para o festival
12 mar, 2026 - 23:02 • Catarina Magalhães
Filipe Ret, Dennis e Irina Barros também vão homenagear a música urbana no dia 28 de junho.
A 100 dias do primeiro dia de concertos na "cidade do rock", o rapper Matuê está confirmado no Palco Mundo no Rock in Rio Lisboa 2026.
Depois de esgotar a MEO Arena no verão do ano passado, o artista brasileiro volta a Portugal e vai atuar no dia 28 de junho.
Para fazer companhia a Matuê, Filipe Ret, Dennis e Irina Barros também vão homenagear a música urbana no mesmo dia.
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Faltam oficialmente 100 dias para a abertura das portas do festival que promete ser "a maior edição de sempre", lê-se no comunicado.
Conhecido na urbe hip hop e nos ritmos do trip brasileiro, "Conexões de Máfia", "É sal", "777-666" e "Quer Voar" são alguns dos temas de Matuê mais esperados pelos fãs portugueses.
Filipe Ret vai aterrar por cá com os versos improvisados do rap brasileiro e Dennis promete contagiar o público a energia do funk brasileiro, com sucesso em Portugal como "Tá OK", "RAM TCHUM" e "Malandramente".
Já "Irina Barros", que brilha nas rádios portuguesas com o single de raízes angolanas "Tu e a Lua", é uma das novas vozes do afropop e kizomba e vai estrear os seus singles de platina em Portugal no Rock in Rio.
Estes artistas juntam-se ao Carlão e Lola Índigo já anunciados para o dia 28 de junho.
Para celebrar a contagem decrescente, a icónica guitarra do festival vai regressar à segunda circular.
Os Linkin Park foram a primeira confirmação de todas para o Rock in Rio Lisboa do próximo ano. A organização já tinha anunciado, igualmente, os nomes de Katy Perry, Pedro Sampaio, Calema e NAPA no primeiro dia do evento do próximo ano, a 20 de junho, sábado.
Cypress Hill, Kaiser Chiefs e Grandson foram, entretanto, anunciados para 21 de junho.
No dia 27 de junho, Rod Steward é cabeça de cartaz no "dia de lendas". Cyndi Lauper vai também relembrar músicas intemporais no palco principal, como "Girls Just Want to Have Fun" e "Time After Time".
Shaggy, 4 Non Blondes, The Wailers, Xutos & Pontapés e Joss Stone completam o cartaz do penúltimo dia.
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