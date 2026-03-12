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Morreu aos 90 anos o jornalista e escritor Mário Zambujal

12 mar, 2026 - 10:55 • João Malheiro , André Rodrigues , Maria João Costa

Fonte próxima da família confirma à Renascença que o escritor morreu esta manhã, depois de um periodo de internamento. Será sempre o autor de "Crónica dos Bons Malandros". Foi jornalista de desporto na RTP, jornal A Bola e sub-diretor do Record.

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Morreu esta manhã o escritor e jornalista Mário Zambujal. A informação foi confirmada à Renascença por fonte próxima da família. Mário Zambujal que tinha completado 90 anos a 5 de março, estava internado há já algum tempo.

A notícia foi inicialmente avançada pela RTP e confirmada pela Renascença.

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Nascido em Moura, no Alentejo, Mário Zambujal foi jornalista desportivo na RTP e apresentador do programa "Domingo Desportivo". Trabalhou igualmente no jornal A Bola e no Record, onde foi sub-diretor. Passou ainda pelas redações do jornal O Século, Diário de Notícias, Se7e, entre outros órgãos de comunicação social.

Paralelamente à sua profissão de jornalista estreou-se na escrita em 1980 com o livro "Crónica dos Bons Malandros", obra que foi adaptada ao cinema e que, nas palavras de Zambujal, era a sua "marca d'água".

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, em 2020, quando foi homenageado no Festival Escritaria em Penafiel, Mário Zambujal dizia que a "Crónica dos Bons Malandros" era um livro que tinha "escrito para os amigos", mas que tinha "resistido" ao tempo. "Os outros livros têm ciúmes da 'Crónica dos Bons Malandros', porque a crónica é que tem o relevo todo", afirmava no seu tom sempre humoristico.

"Tenho outros livros melhores - com melhor qualidade na forma e conteúdo - mas a Crónica é que me marca", dizia. É autor de outros livros como "Cafuné", "Uma noite, não são dias" ou o mais recente "O Último a sair".

Foi presidente do Clube de Jornalistas que lhe atribuiu o Prémio Gazeta de Mérito, em reconhecimento da sua carreira.

[Notícia atualizada às 12h04 de 12 de março de 2026]

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  • Abel Moura Moura
    12 mar, 2026 Fânzeres - Gondomar 15:59
    Descanse em paz. Condolências à família.

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