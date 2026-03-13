21 Savage, Central Cee e Rema confirmados no Rock in Rio 2026

O maior dia de música urbana da história do Rock in Rio Lisboa está a chegar. O rapper 21 Savage é a cabeça de cartaz do festival no dia 28 de junho.

Depois de adoecer e quase pisar um palco português pela primeira vez em 2024, o artista vai estrear-se em Portugal na "cidade do rock".

Também no Palco Mundo vão atuar Central Cee, Rema e o já anunciado Matuê nesta semana.

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Faltam 99 dias para o festival que promete ser "a maior edição de sempre", lê-se no comunicado.

Para "fechar em grande" as últimas horas do Rock in Rio, 21 Savage é uma das maiores estrelas do hip hop, com versos sussurrantes, misteriosos e, por vezes, políticos.

"Rockstar", "a lot", "redrum" e "Runnin" são alguns dos principais sucessos do rapper, compositor e produtor britânico que já coleciona mais de 100 músicas com certificado platina, ou seja, temas que já venderam mais de um milhão de unidades.