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Música
21 Savage, Central Cee e Rema confirmados no Rock in Rio 2026
13 mar, 2026 - 21:30 • Catarina Magalhães
Matuê, Carlão e Lola Índigo também vão homenagear a música urbana no dia 28 de junho.
O maior dia de música urbana da história do Rock in Rio Lisboa está a chegar. O rapper 21 Savage é a cabeça de cartaz do festival no dia 28 de junho.
Depois de adoecer e quase pisar um palco português pela primeira vez em 2024, o artista vai estrear-se em Portugal na "cidade do rock".
Também no Palco Mundo vão atuar Central Cee, Rema e o já anunciado Matuê nesta semana.
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Faltam 99 dias para o festival que promete ser "a maior edição de sempre", lê-se no comunicado.
Para "fechar em grande" as últimas horas do Rock in Rio, 21 Savage é uma das maiores estrelas do hip hop, com versos sussurrantes, misteriosos e, por vezes, políticos.
"Rockstar", "a lot", "redrum" e "Runnin" são alguns dos principais sucessos do rapper, compositor e produtor britânico que já coleciona mais de 100 músicas com certificado platina, ou seja, temas que já venderam mais de um milhão de unidades.
Central Cee está de volta a Portugal com "Sprinter" e "BAND4BAND". Este rapper é uma das vozes mais influentes da sua geração, responsável por dar a conhecer ao mundo o típico drill e freestyle britânicos dos bairros de Londres.
Já Rema, conhecido como o novo príncipe do afrobeat, vai aterrar por cá com os ritmos quentes do verão. Conhecida nas rádios portuguesas, "Calm Down" é uma canção do cantor nigeriano que vai espalhar o cheiro a verão e divertir o público.
Estes artistas juntam-se a Matuê, Carlão e Lola Índigo já anunciados para o dia 28 de junho.
Para celebrar a contagem decrescente, a icónica guitarra do festival vai regressar à segunda circular.
Os Linkin Park foram a primeira confirmação de todas para o Rock in Rio Lisboa do próximo ano. A organização já tinha anunciado, igualmente, os nomes de Katy Perry, Pedro Sampaio, Calema e NAPA no primeiro dia do evento do próximo ano, a 20 de junho, sábado.
Cypress Hill, Kaiser Chiefs e Grandson foram, entretanto, anunciados para 21 de junho.
No dia 27 de junho, Rod Steward é cabeça de cartaz no "dia de lendas". Cyndi Lauper vai também relembrar músicas intemporais no palco principal, como "Girls Just Want to Have Fun" e "Time After Time".
Shaggy, 4 Non Blondes, The Wailers, Xutos & Pontapés e Joss Stone completam o cartaz do penúltimo dia.
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