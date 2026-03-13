Mais de 15 escritores juntam-se a leitores no Comboio Literário rumo ao Alentejo

A Prémio Camões, Ana Paula Tavares ainda não sabe o que vai levar na bagagem, mas para este Comboio Literário quer ir leve, de ouvidos abertos para escutar aqueles com quem vai partilhar dois dias de viagem.

A partida está marcada para 9 de maio, na estação de Santa Apolónia em Lisboa, pelas 9h30 da manhã. O destino será Vila Viçosa, no Alentejo, mas como não há linha férrea, o comboio parará em Évora.

A bordo desta iniciativa promovida pelo Grupo editorial LeYa e a CP – Comboios de Portugal irá um grupo de mais de 15 autores, entre eles Isabela Figueiredo, Rodrigo Guedes de Carvalho, Susana Amaro velho, Francisco Moita flores, Domingos Amaral, Patrícia Portela, João de Melo, Luísa Sobral ou Pedro Chagas Freitas.

Nas carruagens haverá lugar para cerca de 150 pessoas que terão de comprar bilhete para este Comboio Literário de dois dias. No caso de alojamento em quarto duplo, o valor do bilhete é de 200 euros por pessoa e incluí, além da viagem, três refeições e a estadia com pequeno-almoço em Évora de 9 para 10 de maio. O valor será de 230 euros por passageiro no caso de alojamento individual.

Na apresentação, em Lisboa, na CP esta sexta-feira, David Lopes, diretor-geral das Edições Gerais do Grupo LeYa explicou que irão, no decorrer desta viagem, oferecer simbolicamente cinco mini bibliotecas aos municípios de Casa Branca, Pinhal Novo, Pregal, Montemor-o-Novo e a Vendas Novas.

Contudo, presente na conferência estava um representante de Vila Viçosa – a paragem final desta aventura – que referiu que a vila não tem uma biblioteca pública e questionado pela Renascença, se poderia ser incluída mais uma biblioteca no projeto de ofertas, David Lopes deixou o compromisso público de também entregar a Vila Viçosa uma mini biblioteca.

Em Évora, que será Capital Europeia da Cultura em 2027, os passageiros deste comboio literário irão ao encontro da Feira do Livro, onde os autores marcaram presença. “Depois vamos ter um percurso cultural, que inclui a Sé, debates literários e encontros com autores e no final haverá um jantar poético”, indicou David Lopes.

José Manuel Santos, presidente Região Turismo do Alentejo e Ribatejo mostrou-se apostado na promoção deste tipo de turismo literário. “Não podemos ainda afirmar que o turismo literário é um produto cinco estrelas, mas estamos a trabalhar, embora seja difícil”, reconheceu. “É um trabalho que está a ser feito em conjunto com o Turismo de Portugal”, destacou

Já Carmem Carvalheira, em representação da autarquia de Évora explicou que a Feira do Livro que arranca a 2 de maio a assinalar os 500 anos de Camões irá fechar em beleza com a receção dos autores do comboio literário. A ideia, disse a responsável é que Évora desenvolva no futuro, em 2028, um projeto de um festival literário.

O comboio, segundo Pedro Moreira, presidente do conselho de administração da CP terá duas carruagens com janelas panorâmicas e inclui uma terceira carruagem bar. “São carruagens com 70 anos. Vai criar experiência imersiva e inesquecível”, referiu na apresentação na sede da empresa.