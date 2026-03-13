Últimos anos de Manoel de Oliveira em destaque em exposição de Serralves

A Fundação de Serralves inaugura esta sexta-feira a terceira e última exposição dedicada ao arquivo pessoal de Manoel de Oliveira.

A mostra encerra um ciclo iniciado em 2023 e centra-se nos últimos 25 anos da vida e obra do realizador, entre 1990 e 2015.

O objetivo é colocar o arquivo do cineasta em diálogo com a história do cinema português do seu tempo.

O ciclo começou com “A Bem da Nação (1930–1970)”, dedicado ao período do Estado Novo, e continuou com “Liberdade! (1970–1990)”, focado nos anos antes e depois da Revolução de 25 de Abril.

Agora, a terceira parte completa a cronologia e revisita o período final da carreira do realizador.

Foi também um dos seus momentos mais produtivos. Depois dos 80 anos, Manoel de Oliveira realizou 31 filmes, mais do que nas seis décadas anteriores.

Organizada pela Casa do Cinema Manoel de Oliveira, a exposição tem a curadoria de António Preto e João Mário Grilo, com coordenação de Carla Almeida.



A exposição apresenta materiais do arquivo pessoal do cineasta. “Argumentos de filmes, correspondência, esboços de filmes e de guiões em diferentes estádios de desenvolvimento, documentos de preparação dos filmes, fotografias de cena, fotografias de rodagem, fotogramas”, enumera António Preto, em resposta a uma pergunta da Renascença, durante a sessão de apresentação à imprensa.

Estão organizados de forma cronológica, acompanhando a evolução da obra.