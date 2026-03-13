Um fim de semana para celebrar a herança galaica em Freixieiro de Soutelo

A aldeia de Freixeiro de Soutelo, em Viana do Castelo, transforma-se a partir desta sexta-feira e até domingo numa galeria de arte ao ar livre. É o primeiro Festival Galaico do Vale do Âncora.

Pelos vários pontos da aldeia vão estar patentes instalações artísticas contemporâneas de autores portugueses e espanhóis nos locais mais inusitados.

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“Vamos ter obras de arte junto ao Rio Âncora, junto a moinhos, junto a pequenas capelas em campos de pastoreio e o nosso itinerário de visitação, no fundo, são os caminhos da aldeia”, conta Andreia Pereira, da organização da iniciativa.

Trata-se da exposição “Arte na Terra”, revela a responsável, que explica que há, ainda, obras de arte que terão albergue na antiga escola primária da aldeia, agora “Fábrica dos Desejos”.

A exposição é um dos momentos do Festival Galaico do Vale do Âncora, que conjuga “a animação musical e concertos de raiz galaico-minhota, uma oficina de instrumentos tradicionais, uma ação de reflorestação, jogos ancestrais, teatro popular, queimada celta, degustação gastronómica e uma caminhada de imersão na natureza e no património”.

Trata-se da primeira edição do festival que quer ser “uma festa multicultural”. Esta celebração “parte da comunidade e envolve a comunidade”, resume Andreia Pereira, lembrando que “há vários momentos do programa que estão a ser totalmente assegurados pelas associações locais desde os jogos tradicionais ao teatro popular”.

Tudo, acrescenta, em sintomia com a natureza. “Há também uma ação ambiental que está a ser promovida pelos baldios de Freixeiro de Soutelo”.

O primeiro Festival Galaico do Vale do Âncora resulta de uma organização da junta de freguesia de Freixieiro de Soutelo com artistas, agentes culturais e entidades locais, com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo