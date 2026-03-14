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Ator palestiniano não pode ir aos Óscares: "Podem bloquear passaporte, mas não podem bloquear a nossa voz"

14 mar, 2026 - 01:30 • Catarina Magalhães

"The Voice of Hind Rajab", um filme sobre uma menina palestiniana de cinco anos morta por forças israelitas em Gaza, foi nomeado pelos Óscares para o prémio de "Melhor Filme Internacional".

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O ator palestiniano nomeado aos Óscares não vai conseguir comparecer à cerimónia nos Estados Unidos da América (EUA) neste domingo devido à restrição de viagens decretada pela administração Trump por "razões de segurança", avançou a revista norte-americana "Variety".

Motaz Malhees confirmou na sexta-feira que está impedido de entrar no país pelas forças de segurança, já que tem o seu documento de identificação emitido pela Autoridade Palestiniana, o governo da Palestina na Cisjordânia.

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"The Voice of Hind Rajab", um filme sobre uma menina palestiniana de cinco anos morta por forças israelitas em Gaza, foi nomeado pelos Óscares para o prémio de "Melhor Filme Internacional".

Malhees é um dos atores principais do filme, no qual interpreta o papel de um operado de call center que tenta ajudar a criança.

"Não me é permitido entrar nos Estados Unidos por causa da minha cidadania palestiniana", lamentou o ator numa publicação na rede social Instagram.

"Dói, mas aqui vem a verdade: podem bloquear o meu passaporte, mas não podem bloquear a minha voz", lê-se.

Já o guionista do filme, Mehdi Mahmoudian, foi detido no início de fevereiro em Teerão por ter assinado uma declaração a condenar as ações do antigo líder supremo do Irão, Ali Khamenei, reportou a revista norte-americana "Hollywood Reporter".

Outros cidadãos implicados nesta medida de barreira de entrada nos EUA são os que vivem na Síria, Burkina Faso, Mali, Níger, Sudão do Sul, Laos e Serra Leoa.

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