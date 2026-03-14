Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 19 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​Geração das redes sociais está a afastar-se da matemática, alerta especialista

14 mar, 2026 - 11:00 • Teresa Almeida

No Dia Internacional da Matemática, o presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática alerta para uma tendência preocupante: os jovens estão cada vez menos habituados ao esforço necessário para dominar esta área do conhecimento.

A+ / A-

O acesso facilitado à informação e a influência das redes sociais podem contribuir para que, no futuro, cada vez menos jovens desenvolvam gosto pela matemática.

A ideia é defendida na Renascença pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, Eugénio Rocha, que sublinha que o sucesso nesta disciplina depende sobretudo de trabalho contínuo e da dedicação.

De acordo com Eugénio Rocha, aprender matemática exige esforço diário, tal como acontece no desporto de alta competição.

“Se falarmos de um jogador de futebol ou de um atleta, percebemos que ele tem de treinar, suar e manter uma coerência de trabalho para atingir aquele talento que depois dizemos que é talento, mas que, muitas vezes, sabemos que é muito trabalho”, afirma.

Eugénio Rocha defende que a sociedade atual está menos habituada a esse tipo de exigência. Com o acesso rápido à informação e conteúdos simplificados, muitos jovens não desenvolvem a persistência necessária para enfrentar uma disciplina que se constrói passo a passo.

O matemático lembra ainda que até tecnologias modernas como a inteligência artificial assentam, na sua base, em conceitos matemáticos. “Muitos dos modelos que se obtêm são inspirados em resultados matemáticos”, explica, reforçando que esta área continua a depender de especialistas com forte preparação científica.

Para o presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, ferramentas como a inteligência artificial podem apoiar o trabalho dos estudantes, mas não substituem o pensamento matemático nem o esforço necessário para o desenvolver.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 19 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Equipa sem ritmo" e divisão sobre CR7. O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

"Equipa sem ritmo" e divisão sobre CR7. O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

Portugal tropeça na estreia. Ronaldo "se é homem tem de ser humilde"

Portugal tropeça na estreia. Ronaldo "se é homem tem d(...)

Uma única congolesa celebra no meio dos adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio dos adeptos de Por(...)

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."