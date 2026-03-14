​Geração das redes sociais está a afastar-se da matemática, alerta especialista

O acesso facilitado à informação e a influência das redes sociais podem contribuir para que, no futuro, cada vez menos jovens desenvolvam gosto pela matemática.

A ideia é defendida na Renascença pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, Eugénio Rocha, que sublinha que o sucesso nesta disciplina depende sobretudo de trabalho contínuo e da dedicação.

De acordo com Eugénio Rocha, aprender matemática exige esforço diário, tal como acontece no desporto de alta competição.

“Se falarmos de um jogador de futebol ou de um atleta, percebemos que ele tem de treinar, suar e manter uma coerência de trabalho para atingir aquele talento que depois dizemos que é talento, mas que, muitas vezes, sabemos que é muito trabalho”, afirma.

Eugénio Rocha defende que a sociedade atual está menos habituada a esse tipo de exigência. Com o acesso rápido à informação e conteúdos simplificados, muitos jovens não desenvolvem a persistência necessária para enfrentar uma disciplina que se constrói passo a passo.

O matemático lembra ainda que até tecnologias modernas como a inteligência artificial assentam, na sua base, em conceitos matemáticos. “Muitos dos modelos que se obtêm são inspirados em resultados matemáticos”, explica, reforçando que esta área continua a depender de especialistas com forte preparação científica.

Para o presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, ferramentas como a inteligência artificial podem apoiar o trabalho dos estudantes, mas não substituem o pensamento matemático nem o esforço necessário para o desenvolver.