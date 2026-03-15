"Batalha Atrás de Batalha" vence o primeiro Óscar da história para casting

15 mar, 2026 - 00:19 • Inês Braga Sampaio

Cassandra Kulukundis homenageou "todos os diretores de casting que nunca puderam" subir ao palco e ainda brincou com o jejum de Óscares de Paul Thomas Anderson.

A+ / A-

O primeiro Óscar de sempre para os diretores de casting sorriu a Cassandra Kulukundis, de "Batalha Atrás de Batalha", este domingo.

No discurso de aceitação, Kulukundis agradeceu agradeço à Academia e "aos diretores de casting, por fazerem tudo para que isto acontecesse".

A primeira vencedora da sua categoria da história dos Óscares também fez questão de honrar "todos os diretores de casting que nunca puderam estar" no palco dos Óscares.

Cassandra Kulukundis aproveitou, ainda, para mandar uma provocação a Paul Thomas Anderson, o realizador de "Batalha Atrás de Batalha", com quem colabora desde 1996.

when PTA calls you, PTA witness protection program and you literally don't talk to friends and family unless they're right or not for the movie

"Recebi um antes de ti", atirou, numa referência às 14 nomeações sem prémio de "PTA".

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da pr(...)

"Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me"

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"