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Disney volta a perder Óscar. Não ganha Melhor Animação há quatros anos seguidos
15 mar, 2026 - 23:57 • João Malheiro
"Guerreias do K-Pop" garantiu o prémio para a Netflix.
A Disney voltou a perder o Óscar de Melhor Filme de Animação, continuando um recorde negativo para a empresa que mais vezes venceu nesta categoria.
É o quarto ano consecutivo que perde a estatueta, a pior sequência da sua história, desde que existe este prémio, apesar de ter a concurso dois filmes: "Zootrópolis 2" e "Elio".
O vencedor acabou por ser "Guerreiras do K-Pop", garantindo à Netflix a segunda distinção nesta categoria, depois do "Pinóquio" de Guillermo Del Toro ter vencido, em 2022 (curiosamente, o primeiro ano desta sequência da Disney sem vencer).
O filme de animação que celebra o género de música sul-coreana ainda está em concurso em "Melhor Canção Original", pelo single "Golden".
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