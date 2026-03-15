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Google lança aplicação "Groundsource" para prever desastres naturais

15 mar, 2026 - 00:02 • Catarina Magalhães

Inteligência artificial da Google vai antecipar inundações, deslizamentos de terras, secas e ondas de calor até 24 horas antes de acontecerem.

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A Google anunciou esta semana o lançamento da aplicação "Groundsource" que vai prever desastres naturais, avançou a empresa tecnológica em comunicado.

A partir de mecanismos de inteligência artificial (IA) e de notícias e documentos depositados na internet, vai ser possível, por exemplo, prever cheias repentinas e outros incidentes que "representam uma ameaça contínua para as populações e economias em todoo mundo.

A aplicação vai ser gratuita e funcionará em colaboração com o modelo de linguagem IA Gemini da Google.

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Milhares de relatórios de proteção civil de mais de 150 países, publicados nos últimos vinte anos, foram analisados pela inteligência artificial da Google.

Estes dados vão agora permitir antecipar inundações, deslizamentos de terras, secas e ondas de calor até 24 horas antes de acontecerem.

"O sistema identificou 2,6 milhões de inundações históricas em mais de 150 países e permite prever inundações urbanas repentinas até 24 horas antes, melhorando a preparação das comunidades", lê-se.

O objetivo é que "nenhuma comunidade seja surpreendida por um desastre natural".

Em fevereiro, a plataforma "Flood Hub" da Google foi lançada para saber em tempo real o risco de inundação numa localidade e a possível gravidade da mesma.

"Conseguimos desenvolver a capacidade de fornecer previsões quase globais de cheias repentinas urbanas até 24 horas antes do evento."

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