Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 16 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Empate nos Óscares. Duas curtas-metragens dividiram estatuetas

16 mar, 2026 - 00:16 • João Malheiro

Os filmes "The Singers" e "Two People Exchanging Saliva" dividiram a vitória. É o sétimo empate na história dos Óscares.

A+ / A-

O envelope dos Óscares deu em empate. Sim, é possível e aconteceu na categoria de Melhor Curta-Metragem em Imagem Real na 98.ª gala deste domingo.

Os filmes "The Singers" e "Two People Exchanging Saliva" dividiram a vitória na categoria e ambos tiveram direito a estatuetas e a discursos.

Esta é apenas a sétima vez que acontece um empate nas votações dos Óscares. A última tinha ocorrido há 13 anos, em 2013, na categoria de Melhor Edição de Som, quando "Zero Dark Thirty" e "Skyfall" dividiram a estatueta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 16 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da pr(...)

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"