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Empate nos Óscares. Duas curtas-metragens dividiram estatuetas
16 mar, 2026 - 00:16 • João Malheiro
Os filmes "The Singers" e "Two People Exchanging Saliva" dividiram a vitória. É o sétimo empate na história dos Óscares.
O envelope dos Óscares deu em empate. Sim, é possível e aconteceu na categoria de Melhor Curta-Metragem em Imagem Real na 98.ª gala deste domingo.
Os filmes "The Singers" e "Two People Exchanging Saliva" dividiram a vitória na categoria e ambos tiveram direito a estatuetas e a discursos.
Esta é apenas a sétima vez que acontece um empate nas votações dos Óscares. A última tinha ocorrido há 13 anos, em 2013, na categoria de Melhor Edição de Som, quando "Zero Dark Thirty" e "Skyfall" dividiram a estatueta.
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