One Oscar After Another. Sean Penn ganha terceiro Oscar, mas nem aparece

Sean Penn venceu, pela terceira vez na sua carreira, uma estatueta dourada, na madrugada desta segunda-feira.

O ator norte-americano não esteve presente para receber o prémio, nem se fez representar por ninguém, o que gerou um momento inusitado durante a cerimónia.

Coube a Kieran Culkin, que apresentava a categoria, a anunciar o vencedor e receber o Óscar em seu nome. "O Sean Penn não pode estar aqui hoje... ou não quis", disse o ator, arrancando alguns risos dos presentes.

Sean Penn era um dos favoritos e acabou mesmo por vencer o Óscar de Melhor Ator Secundário por "Batalha Atrás de Batalha". Já tem em casa mais duas estatuetas douradas, ambas de Melhor Ator, uma conquistada em 2004 com Mystic River e outro em 2009 por Milk.

A ausência de Penn não foi, no entanto, uma enorme surpresa, uma vez que o ator também já tinha faltado aos Actor Awards e aos BAFTA, onde também venceu. De resto, o ator e ativista tem uma relação complicada com todo o tipo de prémios e, quanto aos Óscares, até já contou estar a ponderar derreter as suas estatuetas para ajudar a Ucrânia.

Numa entrevista à revista Variety, em 2023, chegou mesmo a dizer que o ouro dos prémios "pode ser derretido para fazer balas que podem ser usadas contra os russos". Aliás, um dos prémios estará neste momento, alegadamente, "emprestado" a Zelensky, até ao fim do conflito.

Depois do momento inusitado, o apresentador do evento, Conan O'brien, também brincou com a situação. "Isto ainda nem vai a meio e já tivemos um empate e uma falta de comparência", brincou.