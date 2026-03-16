- Noticiário das 2h
- 16 mar, 2026
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One Oscar After Another. Sean Penn ganha terceiro Oscar, mas nem aparece
16 mar, 2026 - 00:22 • Daniela Espírito Santo
"O Sean Penn não pode estar aqui hoje... ou não quis". Ator venceu estatueta de Melhor Ator Secundário por "Batalha Atrás de Batalha".
Sean Penn venceu, pela terceira vez na sua carreira, uma estatueta dourada, na madrugada desta segunda-feira.
O ator norte-americano não esteve presente para receber o prémio, nem se fez representar por ninguém, o que gerou um momento inusitado durante a cerimónia.
Coube a Kieran Culkin, que apresentava a categoria, a anunciar o vencedor e receber o Óscar em seu nome. "O Sean Penn não pode estar aqui hoje... ou não quis", disse o ator, arrancando alguns risos dos presentes.
Sean Penn era um dos favoritos e acabou mesmo por vencer o Óscar de Melhor Ator Secundário por "Batalha Atrás de Batalha". Já tem em casa mais duas estatuetas douradas, ambas de Melhor Ator, uma conquistada em 2004 com Mystic River e outro em 2009 por Milk.
A ausência de Penn não foi, no entanto, uma enorme surpresa, uma vez que o ator também já tinha faltado aos Actor Awards e aos BAFTA, onde também venceu. De resto, o ator e ativista tem uma relação complicada com todo o tipo de prémios e, quanto aos Óscares, até já contou estar a ponderar derreter as suas estatuetas para ajudar a Ucrânia.
Numa entrevista à revista Variety, em 2023, chegou mesmo a dizer que o ouro dos prémios "pode ser derretido para fazer balas que podem ser usadas contra os russos". Aliás, um dos prémios estará neste momento, alegadamente, "emprestado" a Zelensky, até ao fim do conflito.
Depois do momento inusitado, o apresentador do evento, Conan O'brien, também brincou com a situação. "Isto ainda nem vai a meio e já tivemos um empate e uma falta de comparência", brincou.
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