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Óscares. Veja a lista completa de vencedores
16 mar, 2026 - 05:11 • João Malheiro
"Batalha Atrás de Batalha" foi o filme mais premiado, com seis estatuetas.
"Batalha Atrás de Batalha" é o grande vencedor dos Óscares deste ano.
O filme de Paul Thomas Anderson conquistou seis estatuetas, incluindo a de Melhor Filme e Melhor Realizador.
Michael B. Jordan venceu o Oscar de Melhor Ator pela sua dupla prestação em "Pecadores". Filme que também fez história por ser a primeira vez que uma mulher ganha na categoria de Melhor Fotografia.
Jessie Buckley confirmo o favoritismo e venceu Melhor Atriz por "Hamnet".
Nas categorias secundárias, Sean Penn venceu por "Batalha Atrás de Batalha", enquanto Amy Madigan recebeu a estatueta pelo papel em "Weapons".
O brasileiro "O Agente Secreto" saiu de mãos a abanar da cerimónia, apesar das quatro nomeações.
Veja a lista completa dos vencedores:
- Melhor Filme: "Batalha Atrás de Batalha"
- Melhor Realização: Paul Thomas Anderson, "Batalha Atrás de Batalha
- Melhor Ator: Michael B. Jordan, "Pecadores"
- Melhor Atriz: Jessie Buckley, "Hamnet"
- Melhor Ator Secundário: Sean Penn, "Batalha Atrás de Batalha"
- Melhor Atriz Secundária: Amy Madigan, "Weapons"
- Melhor Argumento Original: Ryan Coogler, "Pecadores"
- Melhor Argumento Adaptado: Paul Thomas Anderson, "Batalha Atrás de Batalha"
- Melhor Fotografia: Autumn Durald Arkapaw, "Pecadores"
- Melhor Montagem: "Batalha Atrás de Batalha"
- Melhor Design de Produção: "Frankenstein"
- Melhor Guarda-Roupa: "Frankenstein"
- Melhor Maquilhagem: "Frankenstein"
- Melhor Som: "F1"
- Melhor Banda Sonora: Ludwig Goransson, "Pecadores"
- Melhor Canção Original: "Golden", "Guerreiras do K-Pop"
- Melhores Efeitos Especiais: "Avatar: Fogo e Cinzas"
- Melhor Curta-Metragem em Imagem Real: "The Singers" e "Two People Exchanging Saliva"
- Melhor Documentário: "Mr. Nobody Against Putin"
- Melhor Curta-Metragem Documental: "All the Empty Rooms"
- Melhor Filme de Animação: "Guerreiras do K-Pop"
- Melhor Curta-Metragem de Animação: "The Girl Who Cried Pearls"
- Melhor Filme Internacional: "Valor Sentimental"
- Melhor Casting: "Batalha Atrás de Batalha
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