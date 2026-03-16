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Óscares. Veja a lista completa de vencedores

16 mar, 2026 - 05:11 • João Malheiro

"Batalha Atrás de Batalha" foi o filme mais premiado, com seis estatuetas.

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"Batalha Atrás de Batalha" é o grande vencedor dos Óscares deste ano.

O filme de Paul Thomas Anderson conquistou seis estatuetas, incluindo a de Melhor Filme e Melhor Realizador.

Michael B. Jordan venceu o Oscar de Melhor Ator pela sua dupla prestação em "Pecadores". Filme que também fez história por ser a primeira vez que uma mulher ganha na categoria de Melhor Fotografia.

Jessie Buckley confirmo o favoritismo e venceu Melhor Atriz por "Hamnet".

Nas categorias secundárias, Sean Penn venceu por "Batalha Atrás de Batalha", enquanto Amy Madigan recebeu a estatueta pelo papel em "Weapons".

O brasileiro "O Agente Secreto" saiu de mãos a abanar da cerimónia, apesar das quatro nomeações.

Veja a lista completa dos vencedores:

  • Melhor Filme: "Batalha Atrás de Batalha"
  • Melhor Realização: Paul Thomas Anderson, "Batalha Atrás de Batalha
  • Melhor Ator: Michael B. Jordan, "Pecadores"
  • Melhor Atriz: Jessie Buckley, "Hamnet"
  • Melhor Ator Secundário: Sean Penn, "Batalha Atrás de Batalha"
  • Melhor Atriz Secundária: Amy Madigan, "Weapons"
  • Melhor Argumento Original: Ryan Coogler, "Pecadores"
  • Melhor Argumento Adaptado: Paul Thomas Anderson, "Batalha Atrás de Batalha"
  • Melhor Fotografia: Autumn Durald Arkapaw, "Pecadores"
  • Melhor Montagem: "Batalha Atrás de Batalha"
  • Melhor Design de Produção: "Frankenstein"
  • Melhor Guarda-Roupa: "Frankenstein"
  • Melhor Maquilhagem: "Frankenstein"
  • Melhor Som: "F1"
  • Melhor Banda Sonora: Ludwig Goransson, "Pecadores"
  • Melhor Canção Original: "Golden", "Guerreiras do K-Pop"
  • Melhores Efeitos Especiais: "Avatar: Fogo e Cinzas"
  • Melhor Curta-Metragem em Imagem Real: "The Singers" e "Two People Exchanging Saliva"
  • Melhor Documentário: "Mr. Nobody Against Putin"
  • Melhor Curta-Metragem Documental: "All the Empty Rooms"
  • Melhor Filme de Animação: "Guerreiras do K-Pop"
  • Melhor Curta-Metragem de Animação: "The Girl Who Cried Pearls"
  • Melhor Filme Internacional: "Valor Sentimental"
  • Melhor Casting: "Batalha Atrás de Batalha
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