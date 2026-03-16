Óscares. Veja a lista completa de vencedores

"Batalha Atrás de Batalha" é o grande vencedor dos Óscares deste ano.

O filme de Paul Thomas Anderson conquistou seis estatuetas, incluindo a de Melhor Filme e Melhor Realizador.

Michael B. Jordan venceu o Oscar de Melhor Ator pela sua dupla prestação em "Pecadores". Filme que também fez história por ser a primeira vez que uma mulher ganha na categoria de Melhor Fotografia.

Jessie Buckley confirmo o favoritismo e venceu Melhor Atriz por "Hamnet".

Nas categorias secundárias, Sean Penn venceu por "Batalha Atrás de Batalha", enquanto Amy Madigan recebeu a estatueta pelo papel em "Weapons".

O brasileiro "O Agente Secreto" saiu de mãos a abanar da cerimónia, apesar das quatro nomeações.

Veja a lista completa dos vencedores: