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Pela primeira vez uma mulher ganha Óscar de Melhor Fotografia
16 mar, 2026 - 01:51 • João Malheiro
Autumn Durald Arkapaw venceu pelo seu trabalho em "Pecadores". Durante o seu discurso, pediu a todas as mulheres da plateita para se levantarem.
Autumn Durald Arkapaw é o nome que fica para a história como a primeira mulher a vencer o Óscar na categoria de Melhor Fotografia. A artista recebeu o prémio na gala desta madrugada de segunda-feira pelo seu trabalho em "Pecadores".
Durante o seu discurso, Autumn Durald Arkapaw pediu a todas as mulheres na sala para se levantarem: "Sinto que só cheguei aqui por causa de todas vocês".
A Fotografia de "Pecadores" combina o formato de película Ultra Panavision com IMAX, num trabalho técnico bastante complexo.
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