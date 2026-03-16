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Bareme Rádio
Renascença lidera subida nas audiências
16 mar, 2026 - 18:10 • Redação
Por semana, a Renascença chega a um milhão e meio de ouvintes. É a segunda rádio preferida na Classe A e cresce também na Classe B, bem como entre os Quadros Médios e Superiores.
A Renascença foi a rádio que mais cresceu nas audiências em fevereiro, indicam os dados divulgados esta segunda-feira.
A emissora católica é a estação portuguesa que mais sobe em audiência (+0,9 pontos percentuais), registando uma taxa de crescimento de 14,7% em relação a dezembro.
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Entre as cinco primeiras do Bareme Rádio, a Renascença foi a única crescer nas audiências.
Por semana, a Renascença está em alta e alcança um milhão e meio de ouvintes.
A Renascença é a segunda rádio preferida na Classe A e cresce também na Classe B, bem como entre os Quadros Médios e Superiores.
A estação cresce também de forma destacada no alvo 35/44 anos, registando uma taxa de crescimento de 48,7%. Também sobe nas faixas etárias 25/34 e 55/64.
A Renascença é a rádio que mais sobe na Grande Lisboa e cresce no Litoral
Norte e Centro.
No digital, a Renascença continua a liderar os sites de rádio, com mais de 820 mil visitas em fevereiro.
Em conjunto, as rádios do grupo – Renascença. RFM e Mega Hits – são ouvidas por mais de 4,2 milhões de pessoas, cerca de 60% dos ouvintes de rádio em Portugal.
As rádios do Grupo Renascença Multimédia conquistaram em fevereiro mais cerca de 260 mil ouvintes.
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