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Renascença lidera subida nas audiências

16 mar, 2026 - 18:10 • Redação

Por semana, a Renascença chega a um milhão e meio de ouvintes. É a segunda rádio preferida na Classe A e cresce também na Classe B, bem como entre os Quadros Médios e Superiores.

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A Renascença foi a rádio que mais cresceu nas audiências em fevereiro, indicam os dados divulgados esta segunda-feira.

A emissora católica é a estação portuguesa que mais sobe em audiência (+0,9 pontos percentuais), registando uma taxa de crescimento de 14,7% em relação a dezembro.

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Entre as cinco primeiras do Bareme Rádio, a Renascença foi a única crescer nas audiências.

"A roupa nova que faltava". Renascença tem uma nova imagem
"A roupa nova que faltava". Renascença tem uma nova imagem

Por semana, a Renascença está em alta e alcança um milhão e meio de ouvintes.

A Renascença é a segunda rádio preferida na Classe A e cresce também na Classe B, bem como entre os Quadros Médios e Superiores.

A estação cresce também de forma destacada no alvo 35/44 anos, registando uma taxa de crescimento de 48,7%. Também sobe nas faixas etárias 25/34 e 55/64.

A Renascença é a rádio que mais sobe na Grande Lisboa e cresce no Litoral Norte e Centro.

No digital, a Renascença continua a liderar os sites de rádio, com mais de 820 mil visitas em fevereiro.

Em conjunto, as rádios do grupo – Renascença. RFM e Mega Hits – são ouvidas por mais de 4,2 milhões de pessoas, cerca de 60% dos ouvintes de rádio em Portugal.

As rádios do Grupo Renascença Multimédia conquistaram em fevereiro mais cerca de 260 mil ouvintes.

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