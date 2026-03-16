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Sean Penn troca cerimónia dos Óscares por viagem à Ucrânia
16 mar, 2026 - 21:19 • Redação
Sean Penn venceu o Óscar de melhor ator secundário e não compareceu na cerimónia em Hollywood. Ator norte-americano viajou de comboio para Kiev poucas horas depois da gala. Encontro com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ocorreu na capital ucraniana.
Sean Penn chegou esta segunda-feira de manhã a Kiev, na Ucrânia, poucas horas depois de ter sido distinguido com o Óscar de melhor ator secundário, prémio que não foi levantar na cerimónia realizada em Hollywood.
O ator norte-americano, de 65 anos, recebeu o prémio pela participação no thriller político “One Battle After Another”, mas optou por viajar até à capital ucraniana para se reunir com o Presidente Volodymyr Zelensky.
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A operadora ferroviária estatal da Ucrânia divulgou um breve vídeo onde Penn surge a sair de uma carruagem numa estação do centro de Kiev. A empresa indicou que a deslocação foi mantida em segredo até ao último momento.
“Agora podemos dizê-lo oficialmente: Sean Penn escolheu a Ucrânia em vez dos Óscares”, escreveu a operadora ferroviária ucraniana numa publicação na rede social Facebook.
O Presidente ucraniano partilhou também uma fotografia do encontro com o ator no gabinete presidencial, situado no complexo governamental fortemente protegido da capital.
Na imagem divulgada por Zelensky, o chefe de Estado surge vestido de preto, a conversar com Penn, que aparece de t-shirt e calças de ganga. Não foram revelados pormenores sobre o conteúdo da reunião.
“Sean, graças a si sabemos o que é um verdadeiro amigo da Ucrânia”, escreveu Volodymyr Zelensky numa mensagem publicada na aplicação Telegram.
“Tem estado ao lado da Ucrânia desde o primeiro dia da guerra em grande escala. Isso continua a ser verdade hoje”, acrescentou o Presidente ucraniano.
Penn tem visitado o país em várias ocasiões desde o início da guerra com a Rússia. Em fevereiro de 2023 estreou um documentário sobre a invasão russa e, em 2022, chegou a emprestar a Zelensky uma das estatuetas dos Óscares que já tinha conquistado.
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