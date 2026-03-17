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BTS lançam teaser de videoclip gravado em Portugal
17 mar, 2026 - 15:43 • Daniela Espírito Santo
Primeiros segundos do novo single, "Swim", reuniram mais de um milhão de visualizações no Youtube em 20 minutos.
Os BTS, o maior grupo de k-pop do planeta, revelou, esta terça-feira, os primeiros segundos do seu próximo videoclip. Tal era motivo suficiente para satisfazer o "ARMY" português, o grupo de fãs da banda, as imagens gravadas certamente acrescentam à "hype". É que o videoclip de "Swim", o novo single da banda, é filmado no Museu de Marinha, em Portugal.
De resto, o teaser, com poucos segundos, mostra apenas isso mesmo: o interior de uma das exposições no Museu de Marinha.
"Swim" é a faixa principal do novo álbum "ARIRANG", que vai ser lançado a 21 de março e marca o regresso da banda coreana aos discos e aos palcos: os sete elementos da banda, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, fizeram uma pausa na carreira musical para cumprirem serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.
Em apenas 20 minutos, o vídeo, com 16 segundos, já angariava mais de um milhão de visualizações.
Os BTS, ou Bangtan Boys, surpreenderam ao aterrarem em Portugal em fevereiro passado, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. À sua espera estavam alguns dos seus maiores fãs, que já sabiam dos rumores que circulavam pelas redes sociais. O episódio acabou por ser confirmado pela própria ANA Aeroportos, que também partilhou vídeos e imagens da chegada do grupo a Lisboa.
Na altura, foi avançado que o objetivo da visita seria mesmo gravar um videoclipe para a banda sonora de "House of the Dragon", o spin-off da série "A Guerra dos Tronos".
Foi também lançado há algumas horas o trailer oficial do documentário "BTS: O Reencontro", que acompanha o processo de criação do álbum e deverá ser lançado na Netflix a 27 de março.
[Notícia atualizada às 16h11 de 17 de março de 2026 para acrescentar mais dados]
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