BTS lançam teaser de videoclip gravado em Portugal

Os BTS, o maior grupo de k-pop do planeta, revelou, esta terça-feira, os primeiros segundos do seu próximo videoclip. Tal era motivo suficiente para satisfazer o "ARMY" português, o grupo de fãs da banda, as imagens gravadas certamente acrescentam à "hype". É que o videoclip de "Swim", o novo single da banda, é filmado no Museu de Marinha, em Portugal.

De resto, o teaser, com poucos segundos, mostra apenas isso mesmo: o interior de uma das exposições no Museu de Marinha.

"Swim" é a faixa principal do novo álbum "ARIRANG", que vai ser lançado a 21 de março e marca o regresso da banda coreana aos discos e aos palcos: os sete elementos da banda, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, fizeram uma pausa na carreira musical para cumprirem serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.