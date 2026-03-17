Canábis não é um tratamento eficaz para ansiedade, diz estudo

Medicamentos à base de canábis mostraram pouca eficácia para dar resposta a vários problemas relacionados com a saúde mental, como a ansiedade ou o stress pós-traumático.

Segundo um novo estudo publicado na revista científica "The Lancet", dados de 54 ensaios clínicos randomizados realizados entre 1980 e maio de 2025, não encontraram benefícios significativos para várias condições frequentemente citadas como razões para o uso medicinal de canábis, incluindo perturbações de ansiedade, perturbações psicóticas, stress pós-traumático e problemas de sono, entre outros.

"Algumas pessoas podem ter benefícios legítimos, e isso é ótimo. Mas quando olhamos para os dados como um todo, simplesmente não vemos provas de que esteja totalmente presente para o uso rotineiro destes medicamentos", disse o autor principal Jack Wilson, do The Matilda Centre da Universidade de Sydney, citado pela Reuters.

Os autores do estudo não encontraram ensaios clínicos randomizados que avaliassem canabinóides para depressão, destacando uma grande lacuna na base de evidências, notaram.

Por outro lado, uma combinação de canabidiol, conhecido como CBD, e THC – a substância que causa o efeito da marijuana – esteve associada à redução dos sintomas de abstinência de canábis e ao menor consumo de canábis entre pessoas com transtorno de consumo.

Os canabinóides também foram associados a reduções na gravidade dos tiques em pessoas com síndrome de Tourette.

Os investigadores também encontraram uma redução em alguns traços de pessoas com perturbação do espectro do autismo, e um aumento do tempo de sono em pacientes com insónia entre os tratados com medicamentos para canábis. Mas a qualidade global da evidência para autismo e insónias era baixa, disse Wilson.

Os investigadores afirmaram que são necessários mais ensaios de alta qualidade com amostras maiores e mais representativas para clarificar o papel terapêutico dos canabinóides, especialmente à medida que o seu uso clínico cresce.