Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 19 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ciência

Canábis não é um tratamento eficaz para ansiedade, diz estudo

17 mar, 2026 - 10:15 • João Malheiro

Novo trabalho internacional questiona uso de canábis para tratar diversos problemas mentais.

A+ / A-

Medicamentos à base de canábis mostraram pouca eficácia para dar resposta a vários problemas relacionados com a saúde mental, como a ansiedade ou o stress pós-traumático.

Segundo um novo estudo publicado na revista científica "The Lancet", dados de 54 ensaios clínicos randomizados realizados entre 1980 e maio de 2025, não encontraram benefícios significativos para várias condições frequentemente citadas como razões para o uso medicinal de canábis, incluindo perturbações de ansiedade, perturbações psicóticas, stress pós-traumático e problemas de sono, entre outros.

"Algumas pessoas podem ter benefícios legítimos, e isso é ótimo. Mas quando olhamos para os dados como um todo, simplesmente não vemos provas de que esteja totalmente presente para o uso rotineiro destes medicamentos", disse o autor principal Jack Wilson, do The Matilda Centre da Universidade de Sydney, citado pela Reuters.

Os autores do estudo não encontraram ensaios clínicos randomizados que avaliassem canabinóides para depressão, destacando uma grande lacuna na base de evidências, notaram.

Por outro lado, uma combinação de canabidiol, conhecido como CBD, e THC – a substância que causa o efeito da marijuana – esteve associada à redução dos sintomas de abstinência de canábis e ao menor consumo de canábis entre pessoas com transtorno de consumo.

Os canabinóides também foram associados a reduções na gravidade dos tiques em pessoas com síndrome de Tourette.

Os investigadores também encontraram uma redução em alguns traços de pessoas com perturbação do espectro do autismo, e um aumento do tempo de sono em pacientes com insónia entre os tratados com medicamentos para canábis. Mas a qualidade global da evidência para autismo e insónias era baixa, disse Wilson.

Os investigadores afirmaram que são necessários mais ensaios de alta qualidade com amostras maiores e mais representativas para clarificar o papel terapêutico dos canabinóides, especialmente à medida que o seu uso clínico cresce.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 19 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda