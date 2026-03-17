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Euromilhões: confira a chave vencedora desta terça-feira
17 mar, 2026 - 20:19 • Redação
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 26 milhões de euros.
A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 17 de março de 2026, é composta pelos números 5 - 17 - 28 - 33 - 41 e pelas estrelas 3 e 9.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 26 milhões de euros.
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Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.
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