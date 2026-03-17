"Rabo de Peixe". Netflix revela trailer e poster da última temporada

O trailer divulgado esta terça-feira permite ver Eduardo (José Condessa) de regresso a Rabo de Peixe, depois de três anos de prisão. O quarteto de amigos junta-se para formar um "movimento clandestino e justiceiro enraizado na comunidade, que opera nas sombras para devolver o poder àqueles que foram silenciados durante demasiado tempo".

Mas o elenco tem novidades para esta terceira temporada. Joaquim de Almeida, Ângelo Rodrigues e Inês Castel-Branco juntam-se à última aventura "repleta de ação, justiça e vingança".

A Netflix acaba de revelar o trailer e poster da última temporada de "Rabo de Peixe", com data de estreia para 10 de abril.

Em entrevistas passadas ao podcast da Renascença Watch Party, no entanto, o elenco mostrava-se entusiasmado com o rumo que a série estava a tomar.

"Rabo de Peixe" estreou-se na Netflix em 2023 e rapidamente se tornou num verdadeiro caso de sucesso, em Portugal e além fronteiras. Com produção da Ukbar Filmes, a série é "muito livremente inspirada em eventos reais" e foi rodada nos Açores, pela mão do realizador Augusto Fraga. Foi Fraga quem teve a ideia da trama, inspirado no que acontecera em 2001 naquele arquipélago: nessa altura, um veleiro naufragou junto à costa de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, com meia tonelada de cocaína a bordo.

A realidade termina por aqui: a série da Netflix acompanha um grupo de quatro amigos que não existiram na vida real, mas que, na ficção, se vêm na posse de vários quilos de droga, que tentam usar para mudar de vida.

O sucesso de Rabo de Peixe foi tal que o serviço de streaming decidiu encomendar mais duas temporadas. As segunda e terceira temporadas foram anunciadas em outubro de 2024, já com a colaboração dos realizadores João Maia e Patrícia Sequeira. Rabo de Peixe foi a segunda série de ficção portuguesa produzida para a Netflix. A primeira foi "Glória", que se estreou em 2021.

O sucesso de Rabo de Peixe também foi acarinhado pela população local, que passou de desconfiar do projeto a apoiá-lo com fervor.