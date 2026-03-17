Sabia que mais de 7,5 milhões de portugueses usam redes sociais?

Mais de 7,5 milhões de portugueses utilizam redes sociais, com 8 em cada 10 internautas a acederem a estas plataformas todas as semanas, revela o relatório Digital 2026, que confirma o papel central das redes sociais na vida digital em Portugal.

O estudo, publicado pela We Are Social em parceria com a Meltwater, indica que os utilizadores passam, em média, mais de duas horas por dia em plataformas sociais e de vídeo.

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Entre as várias plataformas, o TikTok destaca-se como a rede onde os utilizadores passam mais tempo — cerca de 1 hora e 23 minutos por dia —, enquanto o YouTube apresenta o maior alcance em número de utilizadores em Portugal. Já o Instagram continua a concentrar uma parte significativa da atenção digital.

Segundo o relatório, esta transformação vai além do entretenimento. “As redes sociais estão a alterar profundamente a forma como os portugueses descobrem e avaliam marcas”, lê-se no estudo, que destaca o papel crescente nos processos de decisão de compra.

Entre os mais jovens, esta tendência é ainda mais evidente: cerca de 65% dos utilizadores entre os 16 e os 24 anos recorrem às redes sociais para pesquisar marcas e produtos antes de tomar decisões.

Grande crescimento da IA

O consumo digital em Portugal é também fortemente mobile-first, com 95,9% dos utilizadores de internet a acederem à rede através de smartphones, e cada vez mais centrado em conteúdos de vídeo.

Outra das tendências em destaque é o crescimento da inteligência artificial generativa. Plataformas como o ChatGPT estão a ganhar espaço no quotidiano digital, sendo já utilizadas diariamente por mais de 40% dos internautas para procurar informação ou comparar produtos.

Para Miguel Lima, Business Director da Hello Iberia, citado em comunicado, o relatório confirma a importância de compreender a evolução dos comportamentos digitais: “O Digital Report tornou-se uma referência global para quem trabalha em marketing, comunicação e estratégia digital. Mais do que dados, procuramos compreender como evoluem os comportamentos nas plataformas e nas comunidades online.”

O responsável acrescenta que a chegada da Hello a Portugal pretende trazer esse conhecimento para o mercado nacional: “Queremos ajudar as marcas a construir estratégias mais relevantes num ecossistema social cada vez mais complexo”, afirma.

Um mundo cada vez mais digital

À escala global, o relatório revela que mais de 6 mil milhões de pessoas utilizam a internet, sendo que 5,66 mil milhões estão nas redes sociais, o equivalente a 68,7% da população mundial.

Nos últimos 12 meses, as plataformas sociais ganharam mais 259 milhões de novos utilizadores, enquanto o tempo passado nestes ambientes continua a crescer, ultrapassando as duas horas e meia por dia.

O estudo destaca ainda uma mudança estrutural na forma como as pessoas descobrem marcas: entre os utilizadores dos 16 aos 34 anos, os anúncios nas redes sociais já superam motores de busca e televisão como principal fonte de descoberta.

A inteligência artificial generativa é outro dos motores desta transformação, sendo já utilizada por mais de mil milhões de pessoas todos os meses, num fenómeno que começa a alterar os hábitos de pesquisa online.

Num contexto de forte crescimento do digital, o investimento publicitário acompanha esta tendência. Os anunciantes deverão investir 1,16 biliões de dólares, com 74,4% desse valor canalizado para meios digitais. Só a publicidade nas redes sociais deverá atingir 277 mil milhões de dólares, reforçando o peso destas plataformas na comunicação das marcas.