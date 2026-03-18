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Dia do Pai celebra-se no Coliseu do Porto com coro comunitário

18 mar, 2026 - 08:43 • Redação

O programa é gratuito e está marcado para domingo, dia 22 de março, entre as 15h00 e as 18h00 na Sala Principal do Coliseu.

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O Coliseu Porto Ageas assinala o Dia do Pai com um programa que inclui toda a família.

“Filhos, pai, mãe, avós e irmãos, ou até bons amigos”, enumera a instituição em comunicado, “afinam vontades, respiram em conjunto e transformam energia cívica em música viva”.

Patrícia Lestre, cantora, compositora e educadora musical, estará a orientar os participantes, que terão de preparar e cantar uma música de improviso.

Neste encontro pop-up, crianças, jovens e adultos entram em sintonia para, no fim, cantarem todos juntos.

A participação é gratuita e é possível realizar inscrição prévia a partir de https://coliseu.pt/evento/20260322-coro-comunitari....

O coro comunitário é um evento mensal, aberto a pessoas de todas as idades e todo o país, que podem ou não ter experiência na área da música.

Foi criado no âmbito do projeto Alquimia pelo Serviço Educativo Coliseu Porto Ageas, com financiamento do Programa Regional NORTE 2030.

No Alquimia, os participantes têm acesso a diversas atividades gratuitas, ao longo de 10 meses, entre 2025 e 2027.

Entre elas estão oficinas de música, dança, teatro, pintura, escrita criativa, entre outras, bem como visitas culturais, encontros, exposições, momentos de convívio e um coro comunitário.

É coordenado por uma equipa de artistas e educadores e tem como principais objetivos combater o crescente isolamento no centro histórico, promover o acesso à arte e à cultura e a partilha de conhecimentos entre participantes.

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