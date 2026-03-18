Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Punch. Macaco solitário que comoveu o mundo arranjou uma companheira

18 mar, 2026 - 17:02 • Daniela Espírito Santo

Imagens de Punch a abraçar um peluche correram mundo. Animal abandonado pela mãe tem agora uma nova amiga, relatam visitantes.

A+ / A-
Punch. Macaco solitário que comoveu o mundo arranjou uma companheira. Foto: Redes Sociais
Punch. Macaco solitário que comoveu o mundo arranjou uma companheira. Foto: Redes Sociais
Punch. Macaco solitário que comoveu o mundo arranjou uma companheira. Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters
Punch. Macaco solitário que comoveu o mundo arranjou uma companheira. Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters
Punch. Macaco solitário que comoveu o mundo arranjou uma companheira. Foto: Redes Sociais
Punch. Macaco solitário que comoveu o mundo arranjou uma companheira. Foto: Redes Sociais
Punch. Macaco solitário que comoveu o mundo arranjou uma companheira. Foto: Redes Sociais
Punch. Macaco solitário que comoveu o mundo arranjou uma companheira. Foto: Redes Sociais
Punch. Macaco solitário que comoveu o mundo arranjou uma companheira. Foto: Redes Sociais
Punch. Macaco solitário que comoveu o mundo arranjou uma companheira. Foto: Redes Sociais
Punch. Macaco solitário que comoveu o mundo arranjou uma companheira. Foto: Redes Sociais
Punch. Macaco solitário que comoveu o mundo arranjou uma companheira. Foto: Redes Sociais

O macaco Punch arranjou uma "namorada". Depois de ter comovido a Internet ao ser abandonado pela mãe e ter encontrado conforto num pequeno peluche, Punch volta a correr mundo ao encontrar companheira, segundo relatos de vários visitantes que têm sido partilhados nas redes sociais.

O animal, que se encontra no Ichikawa City Zoo, no Japão, foi abandonado pela mãe logo depois de nascer, em julho de 2025. Teve de ser, desde então, alimentado pelos tratadores do zoológico, que lhe arranjaram companhia fictícia para que não se sentisse sozinho.

De entre as muitas opções que lhe foram apresentadas, entre toalhas e outros brinquedos, Punch acabou por escolher um peluche laranja de um orangotango, que passou a levar consigo para todo o lado.

As imagens viralizaram nos primeiros meses do ano e comoveram milhões por todo o planeta, que celebraram quando o pequeno filhote acabou por ser, finalmente, aceite por um novo grupo de primatas.

Agora, a história feliz parece continuar: novas imagens partilhadas por visitantes do zoo nipónico dão conta de que Punch encontrou um novo conforto em Momo-chan, uma macaca com cerca de cinco anos.

A nova amizade tem sido relatada nos últimos dias por vários grupos de "apoio" do pequeno animal, mas o "romance" não foi ainda "oficializado" pela página oficial do zoo onde habita e que tem recebido uma enchente de novos visitantes, que viajam de todos os cantos do mundo para ver ao vivo o pequeno filhote.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

NASA pode lançar missão Artemis II já a 1 de abril

NASA pode lançar missão Artemis II já a 1 de abril