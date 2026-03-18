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Punch. Macaco solitário que comoveu o mundo arranjou uma companheira
18 mar, 2026 - 17:02 • Daniela Espírito Santo
Imagens de Punch a abraçar um peluche correram mundo. Animal abandonado pela mãe tem agora uma nova amiga, relatam visitantes.
O macaco Punch arranjou uma "namorada". Depois de ter comovido a Internet ao ser abandonado pela mãe e ter encontrado conforto num pequeno peluche, Punch volta a correr mundo ao encontrar companheira, segundo relatos de vários visitantes que têm sido partilhados nas redes sociais.
O animal, que se encontra no Ichikawa City Zoo, no Japão, foi abandonado pela mãe logo depois de nascer, em julho de 2025. Teve de ser, desde então, alimentado pelos tratadores do zoológico, que lhe arranjaram companhia fictícia para que não se sentisse sozinho.
De entre as muitas opções que lhe foram apresentadas, entre toalhas e outros brinquedos, Punch acabou por escolher um peluche laranja de um orangotango, que passou a levar consigo para todo o lado.
As imagens viralizaram nos primeiros meses do ano e comoveram milhões por todo o planeta, que celebraram quando o pequeno filhote acabou por ser, finalmente, aceite por um novo grupo de primatas.
Agora, a história feliz parece continuar: novas imagens partilhadas por visitantes do zoo nipónico dão conta de que Punch encontrou um novo conforto em Momo-chan, uma macaca com cerca de cinco anos.
A nova amizade tem sido relatada nos últimos dias por vários grupos de "apoio" do pequeno animal, mas o "romance" não foi ainda "oficializado" pela página oficial do zoo onde habita e que tem recebido uma enchente de novos visitantes, que viajam de todos os cantos do mundo para ver ao vivo o pequeno filhote.
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