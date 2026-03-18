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Cinema
Raridades de Pasolini e filmes de Mario Martone e Gianfranco Rosi na Festa do Cinema Italiano
18 mar, 2026 - 10:14 • Lusa
Além da já anunciada retrospetiva dedicada à atriz Claudia Cardinale, em parceria com a Cinemateca Portuguesa, a Festa do Cinema Italiano preparou igualmente quatro sessões com versões e materiais de filmes de Pier Paolo Pasolini nunca exibidas em Portugal.
A Festa do Cinema Italiano, em abril em Lisboa e no Porto, promete filmes de Mario Martone e Gainfranco Rosi, raridades de Pasolini nunca exibidas em Portugal e um retrato de Modigliani realizado por Johnny Depp.
A 19.ª edição da Festa do Cinema Italiano, apresentada em Lisboa esta quarta-feira, vai abrir com "La Grazia", de Paolo Sorrentino, que valeu a Toni Servillo o prémio de melhor ator em 2025 no Festival de Cinema de Veneza, e o encerramento é com a coprodução italo-espanhola "Três Vezes Adeus", de Isabel Coixet.
Quase a cumprir duas décadas de existência, este festival pretende "celebrar o cinema italiano contemporâneo e clássico e criar um espaço de encontro entre o público português e algumas das vozes mais relevantes da cinematografia italiana", refere a organização.
Da programação anunciada fazem parte, por exemplo, "Fuori", que Mario Martone apresentou em 2025 em Cannes, com Valeria Golino, ou "Sotto le nuvole", de Gianfranco Rosi, Prémio Especial do Júri no Festival de Veneza.
Do ator norte-americano Johnny Depp a Festa do Cinema Italiano incluiu a mais recente incursão como realizador, com "Modì -- Tre giorni sulle ali della follia", descrito como "um filme surpreendente e audacioso sobre 72 horas decisivas na vida do artista boémio Amedeo Modigliani".
Nas sessões especiais previstas, o festival apresenta, por exemplo, "Portuali", de Perla Sardella, que acompanha a luta política do Colectivo Autónomo de Trabalhadores Portuários de Génova entre 2019 e 2023, seguindo-se um debate sobre sindicalismo e trabalho.
Fora da sala de cinema, o festival tem várias iniciativas, como um "cine-jantar" inspirado no filme "O Leopardo", de Luchino Visconti, e uma sessão ao vivo do "podcast" Copertina, criado pelo escritor Matteo B. Bianchi, e considerado "um dos podcasts literários mais seguidos em Itália".
Além da já anunciada retrospetiva dedicada à atriz Claudia Cardinale, em parceria com a Cinemateca Portuguesa, a Festa do Cinema Italiano preparou igualmente quatro sessões com versões e materiais de filmes de Pier Paolo Pasolini nunca exibidas em Portugal.
Haverá ainda uma sessão especial com a leitura encenada de um poema de Pasolini por Luciana Fina, com acompanhamento ao piano por Filipe Raposo.
A Festa do Cinema Italiano decorrerá em Lisboa entre os dias 09 e 19 de abril, no Porto entre 09 e 11 desse mês, havendo ainda programação em Tavira, Setúbal, Cascais, Leiria e Beja. Seguirá igualmente por outras cidades até junho.
A Festa do Cinema Italiano é uma iniciativa da associação cultural Il Sorpasso.
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