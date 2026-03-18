Raridades de Pasolini e filmes de Mario Martone e Gianfranco Rosi na Festa do Cinema Italiano

A Festa do Cinema Italiano, em abril em Lisboa e no Porto, promete filmes de Mario Martone e Gainfranco Rosi, raridades de Pasolini nunca exibidas em Portugal e um retrato de Modigliani realizado por Johnny Depp.

A 19.ª edição da Festa do Cinema Italiano, apresentada em Lisboa esta quarta-feira, vai abrir com "La Grazia", de Paolo Sorrentino, que valeu a Toni Servillo o prémio de melhor ator em 2025 no Festival de Cinema de Veneza, e o encerramento é com a coprodução italo-espanhola "Três Vezes Adeus", de Isabel Coixet.

Quase a cumprir duas décadas de existência, este festival pretende "celebrar o cinema italiano contemporâneo e clássico e criar um espaço de encontro entre o público português e algumas das vozes mais relevantes da cinematografia italiana", refere a organização.

Da programação anunciada fazem parte, por exemplo, "Fuori", que Mario Martone apresentou em 2025 em Cannes, com Valeria Golino, ou "Sotto le nuvole", de Gianfranco Rosi, Prémio Especial do Júri no Festival de Veneza.

Do ator norte-americano Johnny Depp a Festa do Cinema Italiano incluiu a mais recente incursão como realizador, com "Modì -- Tre giorni sulle ali della follia", descrito como "um filme surpreendente e audacioso sobre 72 horas decisivas na vida do artista boémio Amedeo Modigliani".