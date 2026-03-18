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Zendaya reage a imagens de casamento criadas por IA e mostra vídeo "inédito"

18 mar, 2026 - 16:14 • Daniela Espírito Santo

Imagens falsas de Zendaya e Tom Holland enganaram até familiares e amigos da atriz, que reagiu com humor aos boatos da Internet. Veja o vídeo.

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Zendaya e Tom Holland terão, alegadamente, casado em segredo e, perante a ausência de fotografias do momento, alguém na Internet decidiu utilizar Inteligência Artificial para inventar imagens da cerimónia.

O conjunto de fotos rapidamente correu mundo e, pelos vistos, enganou até pessoas próximas da atriz que, em conversa com o apresentador Jimmy Kimmel, assumiu que as imagens lhe trouxeram alguns dissabores.

"Muita gente foi enganada pelas fotografias", assumiu, adiantando que muitas pessoas com quem se cruzou nos últimos dias elogiou a "sessão fotográfica". "Já me disseram: 'As tuas fotografias de casamento são maravilhosas'. E eu tive de responder: 'Minha querida, são feitas com IA. Não são reais'", acrescenta. "Muita gente" próxima chegou mesmo a pensar que não tinha sido convidada para o casamento e a "ficar chateada" com o casal.

Como resposta, a atriz resolveu levar um vídeo "inédito" do casamento para apresentar no programa de televisão de Jimmy Kimmel, esta segunda-feira. "É a primeira vez que partilho isto. É só um pequeno vídeo para esclarecer as confusões", explicou Zendaya, antes de mostrar um excerto do filme "The Drama", que foi ao programa promover, onde uma fotografia do noivo Tom Holland aparece "colada" em cima da cabeça do co-protagonista da trama, Robert Pattinson.

As imagens falsas são bastante realistas e, segundo avança a BBC, foram criadas por um utilizador chamado AK e partilhadas na rede social X (antigo Twitter). No conjunto de "fotos", aparecem outras estrelas, como Robert Downey Jr ou Andrew Garfield, como convidados da cerimónia. As imagens são apresentadas com um aviso de que se tratam de "recreações artísticas", mas muitos fãs do ator que interpreta "Spider Man", parecem ter ignorado o aviso.

Quanto ao casamento propriamente dito, Zendaya não deixou escapar nenhuma resposta concreta. Questionada sobre o assunto por Kimmel, a atriz apenas disse. "As pessoas estão a falar sobre isso? Nem dei por ela", brincou.

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