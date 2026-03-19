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Estados Unidos
Ator Chuck Norris hospitalizado de emergência no Havai
19 mar, 2026 - 19:13 • Catarina Magalhães
"Eu não envelheço, eu evoluo", escreveu nas redes sociais a estrela de filmes de ação e lutador de artes marciais, de 86 anos, pouco mais de uma semana antes de ser hospitalizado de urgência.
O ator norte-americano Chuck Norris foi hospitalizado na ilha de Kauai, no Havai, avançou esta quinta-feira o "TMZ".
Ainda não é conhecido o motivo do problema de saúde que levou a estrela de filmes de ação e lutador de artes marciais, de 86 anos, a ser atendido de urgência.
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Embora ainda não se saiba mais pormenores, o ator encontra-se "bem" e "animado", garantem as fontes próximas do TMZ.
Na sua conta de Instagram, Norris publica habitualmente treinos e exercícios físicos.
"Eu não envelheço, eu evoluo", escreveu nas redes sociais.
O episódio de hospitalização aconteceu pouco mais de uma semana depois do seu 86.º aniversário.
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