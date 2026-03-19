Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 19 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tecnologia

Ator Val Kilmer de volta aos grandes ecrãs através de Inteligência Artificial

19 mar, 2026 - 01:17 • Catarina Magalhães, com agências

Mais conhecido pelos seus papéis em “Top Gun”, “The Doors” e “Batman Forever”, Kilmer tinha sido originalmente escolhido para interpretar um papel no filme “As Deep as the Grave”, mas não pôde trabalhar no set devido a complicações resultantes de cancro da garganta.

A+ / A-

Depois de morrer no ano passado, o ator norte-americano Val Kilmer vai aparecer postumamente no que a First Line Films descreve como uma performance inédita possibilitada por Inteligência Artificial (IA) generativa, no próximo filme “As Deep as the Grave”, anunciou a produtora na quarta-feira.

Kilmer, mais conhecido pelos seus papéis em “Top Gun”, “The Doors” e “Batman Forever”, tinha sido originalmente escolhido para interpretar o Padre Fintan – um padre católico e espiritualista nativo americano – mas não pôde trabalhar no set devido a complicações resultantes de cancro da garganta.

Tinha 65 anos quando morreu em abril do ano passado.

Trabalhando em estreita colaboração com o espólio de Kilmer e com a sua filha, Mercedes Kilmer, os cineastas acreditam que a decisão de utilizar tecnologia de IA foi tomada com a intenção de honrar a profunda ligação pessoal do ator à personagem.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Na altura em que foi escolhido para o papel, Kilmer expressou que a personagem de Fintan lhe dizia respeito tanto a nível cultural como espiritual”, afirmou a First Line Films num comunicado, acrescido ao facto da sua ascendência ser nativo-americana e o seu amor de longa data pelo sudoeste dos Estados Unidos da América (EUA).

Morreu Val Kilmer, ator que foi Batman e Jim Morrison

Morreu Val Kilmer, ator que foi Batman e Jim Morrison

Tinha 65 anos. Ator norte-americano ficou conhecid(...)

Escrito e realizado por Coerte Voorhees, “As Deep as the Grave” acompanha os arqueólogos do sudoeste Ann Morris, interpretada pela atriz de “Tin Star” Abigail Lawrie, e Earl Morris, interpretado pela estrela de “Harry Potter” Tom Felton.

O filme centra-se nas suas escavações em Canyon de Chelly, no Arizona, ao mesmo tempo que explora a história e as experiências vividas do povo Navajo.

A First Line Films, sediada no Novo México, afirmou que vai recorrer a tecnologia de IA generativa de última geração para recriar a interpretação de Kilmer no filme, permitindo-lhe dar vida ao que a empresa descreveu como uma personagem “historicamente significativa”.

Nascido na Califórnia e formado na Juilliard, Kilmer construiu uma carreira marcada por interpretações intensas e por uma reputação frequentemente mitificada de “bad boy” de Hollywood.

A sua filmografia inclui “Tombstone”, no qual teve uma interpretação memorável como Doc Holliday, bem como papéis em grandes produções e filmes biográficos que consolidaram o seu estatuto como um dos atores mais distintos da sua geração.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 19 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda