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Tecnologia
Ator Val Kilmer de volta aos grandes ecrãs através de Inteligência Artificial
19 mar, 2026 - 01:17 • Catarina Magalhães, com agências
Mais conhecido pelos seus papéis em “Top Gun”, “The Doors” e “Batman Forever”, Kilmer tinha sido originalmente escolhido para interpretar um papel no filme “As Deep as the Grave”, mas não pôde trabalhar no set devido a complicações resultantes de cancro da garganta.
Depois de morrer no ano passado, o ator norte-americano Val Kilmer vai aparecer postumamente no que a First Line Films descreve como uma performance inédita possibilitada por Inteligência Artificial (IA) generativa, no próximo filme “As Deep as the Grave”, anunciou a produtora na quarta-feira.
Kilmer, mais conhecido pelos seus papéis em “Top Gun”, “The Doors” e “Batman Forever”, tinha sido originalmente escolhido para interpretar o Padre Fintan – um padre católico e espiritualista nativo americano – mas não pôde trabalhar no set devido a complicações resultantes de cancro da garganta.
Tinha 65 anos quando morreu em abril do ano passado.
Trabalhando em estreita colaboração com o espólio de Kilmer e com a sua filha, Mercedes Kilmer, os cineastas acreditam que a decisão de utilizar tecnologia de IA foi tomada com a intenção de honrar a profunda ligação pessoal do ator à personagem.
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“Na altura em que foi escolhido para o papel, Kilmer expressou que a personagem de Fintan lhe dizia respeito tanto a nível cultural como espiritual”, afirmou a First Line Films num comunicado, acrescido ao facto da sua ascendência ser nativo-americana e o seu amor de longa data pelo sudoeste dos Estados Unidos da América (EUA).
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Escrito e realizado por Coerte Voorhees, “As Deep as the Grave” acompanha os arqueólogos do sudoeste Ann Morris, interpretada pela atriz de “Tin Star” Abigail Lawrie, e Earl Morris, interpretado pela estrela de “Harry Potter” Tom Felton.
O filme centra-se nas suas escavações em Canyon de Chelly, no Arizona, ao mesmo tempo que explora a história e as experiências vividas do povo Navajo.
A First Line Films, sediada no Novo México, afirmou que vai recorrer a tecnologia de IA generativa de última geração para recriar a interpretação de Kilmer no filme, permitindo-lhe dar vida ao que a empresa descreveu como uma personagem “historicamente significativa”.
Nascido na Califórnia e formado na Juilliard, Kilmer construiu uma carreira marcada por interpretações intensas e por uma reputação frequentemente mitificada de “bad boy” de Hollywood.
A sua filmografia inclui “Tombstone”, no qual teve uma interpretação memorável como Doc Holliday, bem como papéis em grandes produções e filmes biográficos que consolidaram o seu estatuto como um dos atores mais distintos da sua geração.
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