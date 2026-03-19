Ator Val Kilmer de volta aos grandes ecrãs através de Inteligência Artificial

Depois de morrer no ano passado, o ator norte-americano Val Kilmer vai aparecer postumamente no que a First Line Films descreve como uma performance inédita possibilitada por Inteligência Artificial (IA) generativa, no próximo filme “As Deep as the Grave”, anunciou a produtora na quarta-feira.

Kilmer, mais conhecido pelos seus papéis em “Top Gun”, “The Doors” e “Batman Forever”, tinha sido originalmente escolhido para interpretar o Padre Fintan – um padre católico e espiritualista nativo americano – mas não pôde trabalhar no set devido a complicações resultantes de cancro da garganta.

Tinha 65 anos quando morreu em abril do ano passado.

Trabalhando em estreita colaboração com o espólio de Kilmer e com a sua filha, Mercedes Kilmer, os cineastas acreditam que a decisão de utilizar tecnologia de IA foi tomada com a intenção de honrar a profunda ligação pessoal do ator à personagem.

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“Na altura em que foi escolhido para o papel, Kilmer expressou que a personagem de Fintan lhe dizia respeito tanto a nível cultural como espiritual”, afirmou a First Line Films num comunicado, acrescido ao facto da sua ascendência ser nativo-americana e o seu amor de longa data pelo sudoeste dos Estados Unidos da América (EUA).