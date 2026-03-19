Segundo prémio do Eurodreams sai em Portugal

Um dos segundos prémios do Euromilhões desta quinta-feira, 19 de março de 2026, vai para um apostador com boletim registado em Portugal.

De acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa, o apostador com boletim registado em Portugal vai ganhar dois mil euros por mês durante cinco anos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ninguém acertou no primeiro prémio de 30 mil euros por mês, durante 30 anos, e não os habituais 20 mil euros/mês, por se tratar de um sorteio promocional.

A chave do concurso do Eurodreams desta quinta-feira, 19 de março de 2026, é composta pelos números 5 - 8 - 15 - 28 - 33 - 34 e pelo Número de Sonho 3.



Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.