Stevie Young, dos AC/DC, foi hospitalizado
19 mar, 2026 - 18:01 • Ricardo Vieira, com Reuters
Guitarrista de 69 anos está a ser "submetido a uma bateria completa de exames", num hospital de Buenos Aires.
Stevie Young, guitarrista dos AC/DC, foi hospitalizado em Buenos Aires, na Argentina.
A notícia foi avançada esta quinta-feira por um porta-voz da banda australiana, citado pela agência Reuters.
“Por precaução, foi internado num hospital local, onde está a ser submetido a uma bateria completa de exames”, afirmou a mesma fonte.
“Stevie encontra-se bem e está animado. Está ansioso por subir ao palco na segunda-feira”, indica o porta-voz dos AC/DC.
Stevie Young tem 69 anos e é sobrinho do outro guitarrista mais mediático da banda, Angus Young.
