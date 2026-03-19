Buenos Aires

Stevie Young, dos AC/DC, foi hospitalizado

19 mar, 2026 - 18:01 • Ricardo Vieira, com Reuters

Guitarrista de 69 anos está a ser "submetido a uma bateria completa de exames", num hospital de Buenos Aires.

Stevie Young, guitarrista dos AC/DC, foi hospitalizado em Buenos Aires, na Argentina.

A notícia foi avançada esta quinta-feira por um porta-voz da banda australiana, citado pela agência Reuters.

“Por precaução, foi internado num hospital local, onde está a ser submetido a uma bateria completa de exames”, afirmou a mesma fonte.

“Stevie encontra-se bem e está animado. Está ansioso por subir ao palco na segunda-feira”, indica o porta-voz dos AC/DC.

Stevie Young tem 69 anos e é sobrinho do outro guitarrista mais mediático da banda, Angus Young.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

