Van Dyck de coleção portuguesa integra exposição internacional

É a maior retrospetiva dos últimos 25 anos dedicada ao pintor flamengo Anthony Van Dyck e reúne, a partir de sexta-feira, no Palazzo Ducale, em Génova, Itália 50 quadros do artista.

A exposição conta com o empréstimo de obras de 32 museus de 22 cidades europeias. Entre eles figuram o Museu do Louvre, de Paris, a National Gallery, de Londres, ou o Museu do Prado, de Madrid. Mas há um quadro que é proveniente de uma coleção privada portuguesa.

A pintura “Retrato de Família (Família Cornelis de Vos)”, pertencente à coleção da fundação portuguesa Gaudium Magnum, de Maria e João Cortez Lobão, irá integrar a exposição internacional “Van Dyck, o Europeu: A Viagem de um Génio de Antuérpia a Génova e Londres”.

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Até 19 de julho, a exposição com curadoria de Anna Orlando e Katlijne Van der Stighelen “apresenta Van Dyck como um dos grandes mestres da pintura europeia do século XVII, destacando a sua extraordinária capacidade de adaptar a sua linguagem artística a diferentes contextos culturais, de Antuérpia a Génova e, posteriormente, a Londres”, indica em comunicado a Fundação Gaudium Magnum.

O quadro da coleção portuguesa, que viajou para Itália, é um óleo sobre tela e terá sido pintado por Van Dyck em 1625.

A obra já teve vários donos, um deles Hermann Göring, um oficial do Terceiro Reich na Alemanha nazi, e “constitui um exemplo da abordagem de Van Dyck à representação da intimidade familiar e da identidade social”.

Na tela está representada a família do pintor flamengo Cornelis de Vos, com a sua mulher Suzanna Cock que segura nos braços o filho Jan-Baptiste ladeada da outra filha Magdalena. Este quadro será mostrado na exposição onde o público poderá também apreciar três pinturas de Peter Paul Rubens, professor de Van Dyck.

A Fundação Gaudium Magnum foi criada em 2018, por Maria e João Cortez de Lobão, e tem uma coleção de arte que reúne sobretudo obras de mestres antigos da pintura.