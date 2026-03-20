Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Associação Quercus ofereceu 1,7 milhões de árvores em 15 anos

20 mar, 2026 - 08:51 • Lusa

Projeto Floresta Comum é "uma alternativa sólida" para reflorestar os municípios afetados pelas tempestades de janeiro e fevereiro, que destruíram quantidades de árvores sem precedentes.

A+ / A-

A associação ambientalista Quercus ofereceu nos últimos 15 anos 1,7 milhões de árvores, no âmbito da iniciativa Projeto Floresta Comum, que agora ajuda também os municípios afetados pelas recentes tempestades.

A propósito do Dia Internacional das Florestas, e Dia Mundial da Árvore, a associação fez um balanço do projeto de fomento da criação de floresta autóctone que começou em 2012 e que, diz a Quercus em comunicado, "já deu um contributo significativo para ajudar a reflorestar terrenos públicos e comunitários (baldios)".

Em 15 anos já entregou gratuitamente 1.745.000 plantas florestais autóctones a entidades responsáveis pela sua gestão, que se candidataram pelo site oficial (www.florestacomum.org). Ao todo apoiou mais de 840 ações de reflorestação em quase 200 municípios do continente, das quais 40% em áreas ardidas e 30% em áreas classificadas.

A Quercus defende o projeto como "uma alternativa sólida" para reflorestar os municípios afetados pelas tempestades de janeiro e fevereiro, que destruíram quantidades de árvores sem precedentes.

As plantas, explica, são disponibilizadas através de uma Bolsa Nacional de Espécies Autóctones (fornecida através de quatro viveiros do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas -- ICNF), exclusivamente com sementes portuguesas, como de carvalhos, sobreiros, azinheiras ou freixos. Esta época já foram atribuídas 106 mil árvores.

No comunicado, a Quercus explica que podem candidatar-se à iniciativa projetos florestais e de conservação da natureza e recuperação da biodiversidade, a grande maioria, mas são também apoiados projetos educativos e projetos para parques urbanos. Nos últimos três anos foi apoiada uma iniciativa que se destina a aumentar a resiliência de aldeias face aos incêndios, plantando em áreas florestais próximas. Foram plantadas 20.000 árvores.

A Quercus diz ainda que numa parceria com a UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foram organizadas quatro ações de formação sobre recolha de sementes florestais, e foi criada uma bolsa de coletores de sementes florestais autóctones, com 80 coletores espalhados pelo território nacional.

A associação garante que há "benefícios ecológicos, sociais e económicos" em melhorar a composição da floresta portuguesa com recurso a espécies autóctones, e explica que uma floresta própria das regiões permite uma melhor adaptação das árvores, incluindo aos períodos de seca, maior resistência a pragas e doenças, e maior resistência a incêndios.

O projeto Floresta Comum, nota a Quercus, junta organizações não-governamentais, Estado, autarquias, academia e empresas.

O Dia Internacional das Florestas, proclamado pela ONU em 2012, procura encorajar os países a esforçarem-se na valorização da floresta, sendo o tema deste ano "Florestas e Economia". Em Portugal haverá iniciativas espalhadas por todo o país.

O tema deste ano, indica a ONU, assinala o papel da floresta na promoção da prosperidade económica, afirmando que vai muito além dos rendimentos e dos empregos provenientes da produção florestal e do comércio de matérias-primas e alimentos renováveis.

As florestas também sustentam a agricultura familiar e comunitária, aumentam a produtividade agrícola e protegem as bacias hidrográficas saudáveis, diz a ONU.

O setor das florestas gera empregos para dezenas de milhões de pessoas e os produtos florestais são usados por biliões. Além dos serviços de ecossistema que providenciam as florestas são fundamentais para a produção de água potável, para a regulação do clima, para a qualidade do solo, para o armazenamento de carbono, sem falar da energia, do ecoturismo ou da saúde, diz a ONU na sua página.

O Dia Internacional das Florestas é também o Dia Mundial da Árvore. Em Portugal comemorava-se neste dia, durante décadas, o Dia da Árvore, coincidindo com o início da primavera. Este ano a primavera começa hoje.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 20 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda